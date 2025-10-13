El temporal deja lluvias torrenciales en la Safor, con 100 l/m2 en apenas una hora en Gandia y corta la C-1 de Cercanías

Calle inundada este lunes en Daimús (Valencia)- EUROPA PRESS

Emergencias activa situación 1 del plan de inundaciones en la comarca

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias ha dejado durante la mañana de este lunes lluvias de intensidad torrencial en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera Baixa, con más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados en Gandia en apenas una hora, y ha obligado a interrumpir durante una hora la circulación de la línea C-1 de Cercanías entre esta localidad y Xeraco, entre otras incidencias.

Concretamente, se han acumulado 120 l/m2 en Gandia, 102 de ellos en una hora; 107 l/m2 en Benirredrà, 85 de ellos en una hora; 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara, y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) hasta las 12.30 horas de este lunes.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la intensidad en zonas de tormenta del litoral sur de Valencia es torrencial, con más de 100 l/m2 acumulados en Gandia en los últimas horas y en localidades próximas de la Safor, a causa de un sistema convectivo de mesoescala que descarga con intensidad torrencial en esta comarca.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que ha activado la alerta roja por lluvias para este mismo lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, ha establecido también la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Safor.

ACTUACIONES DE BOMBEROS

Respecto a las actuaciones de bomberos, la primera parte de la mañana ha transcurrido "relativamente tranquila", según el Consorcio de Bomberos de Valencia, pero a partir de las 12.25 horas han comenzado a "multiplicarse" las incidencias en Gandia a causa de las fuertes lluvias.

Los efectivos han recibido, desde las 12.25 horas, cuatro avisos en la localidad para realizar vaciados de agua o revisar la situación de diferentes puntos de la ciudad como la entrada de la escuela Calderón, una vivienda de la calle Reyes Católicos, instalaciones del teatro Azorín y en el centro de mayores de la calle Plus ultra.

Además de estos servicios, los bomberos del Consorcio se han movilizado también a la asistencia de un vehículo atascado por agua en la calle Oliva, la valoración de un párking en la avenida Alicante y del techo de un edificio en la calle San Vicente Ferrer y el saneamiento de un árbol en la plaza Elíptica.

SUSPENSIÓN DE CLASES Y CIERRE DE INSTALACIONES

Precisamente, el Ayuntamiento de Gandia, en un mensaje en sus redes sociales, ha pedido evitar desplazamientos mientras dure la alerta roja, ha llamado a "mantener la calma" para evitar aglomeraciones en las entradas a los centros educativos de la localidad y ha señalado que estos lugares son "espacios seguros".

Al respecto, la reunión del Cecopal de la localidad celebrada a primera hora de la tarde ha acordado la suspensión de las clases en los centros educativos el resto de la jornada de este lunes hasta nuevo aviso y ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas, los parques y jardines, bibliotecas infantiles y de barrio y el cementerio municipal.

También ha pedido evitar cualquier desplazamiento en la zona de la marjal y el resto de caminos rurales hasta la finalización de la alerta y en general los desplazamientos innecesarios, así como evitar zonas bajas o propensas a acumular agua, no atravesar calles inundadas ni caminos por zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades.

INCIDENCIAS EN CERCANÍAS

Por su parte, la circulación ferroviaria entre las estaciones de Gandia y Xeraco, de la C-1 de Cercanías, se ha interrumpido durante algo más de una hora por acumulación de agua en las vías a causa de condiciones meteorológicas adversas.

También ha detallado que los trenes procedentes de València Nord finalizan su recorrido en Xeraco y los trenes con origen Gandia lo inician en esa estación. Además, ha indicado la imposibilidad de establecer transporte alternativo a causa de las fuertes lluvias.

Pasadas las 13.30 horas, Adif ha informado de la reanudación de la circulación entre Gandia y Xeraco. Al respecto, Renfe ha precisado que los trenes pueden sufrir retrasos y detenciones en el trayecto debido a las precipitaciones.