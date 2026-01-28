El temporal de viento deja una mujer herida en Altea y caídas de árboles y elementos urbanos por toda la Comunitat

Caída de una torre eléctrica del pabellón Florida Babel y un vehículo afectado - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal que este miércoles está azotando a la Comunitat Valenciana ha dejado en la provincia de Alicante una trabajadora herida tras la caída de un árbol en el municipio de Altea (Alicante). Además, otros pueblos y ciudades del territorio han registrado numerosas incidencias y daños materiales, especialmente por caídas de árboles elementos urbanos, a consecuencia de las fuertes rachas de viento.

Fuentes del Ayuntamiento de Altea han explicado a Europa Press que la caída del árbol, que se ha producido en el patio del colegio Les Rotes, ha provocado una herida en la cabeza a una operaria municipal. Aunque ha sido trasladada a una clínica para comprobar su estado, "no reviste gravedad", asegura esta fuente.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) ha realizado un total de 144 intervenciones por el temporal desde las 13.00 horas, en municipios como Dénia, Elda, Petrer, Torrevieja, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Benidorm y Xàbia.

Todas las comarcas se han visto afectadas por las fuertes rachas de viento. Las actuaciones se deben "especialmente" a caídas de ramas y árboles y elementos urbanos a la vía pública. Desde primera hora, el cuerpo de bomberos cuenta con un vehículo más, un cabo y cuatro bomberos de los parques de Elche, Elda y Sant Vicent del Raspeig, según el parte remitido a las 17.00 horas.

Los incidentes también se han producido en la ciudad de Alicante. Entre ellos, la caída de una torre de luz del campo de fútbol Florida Babel. Como consecuencia de este suceso, varios coches se han visto afectados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche ha informado de que entre las 12.00 y las 15.47 horas ha registrado 71 llamadas por servicios relacionados con el viento; 13 árboles caídos; cinco caídas de palmeras; 44 caídas de carteles publicitarios, uralitas, cornisas y antenas de televisión; seis vallados de obra afectados; dos toldos de viviendas desprendidos; diez contenedores que estaban en la vía publica y, por último, un incendio en el interior de una parcela como consecuencia de una barbacoa descontrolada, aunque ya ha sido extinguido.

Por lo que respecta a la provincia de Valencia, el Centro de Coordinación de Emergencias se hace eco de que el Consorcio Provincial ha atendido treinta servicios en La Costera, La Safor y La Ribera.

CESAN LAS NEVADAS

En Castellón, los Bomberos del cuerpo provincial señalan que, tal como indica Aemet, las precipitaciones han remitido ya en la práctica totalidad de la provincia y han cesado las nevadas. A partir de ahora se intensificará el viento.

Todo el dispositivo de equipos quitanieves movilizados por la Diputación de Castellón continúa trabajando en las distintas carreteras afectadas a partir de una cota aproximada de 900 metros. De momento no hay ninguna incidencia significativa.

Emergencias pide prestar mucha atención en las próximas horas al temporal de viento, ya que se esperan rachas máximas de hasta 90 k/h, en las zonas con alerta nivel naranja y entre 70 y 80 k/h, en las zonas con alerta nivel amarillo.

Además, recoge los registros de viento más relevantes en las últimas cuatro horas recopilados por Aemet, con 94 kilómetros por hora en Bicorp; 92 en Xàtiva; 85 en Miramar; 91 en Villena 91, los mismos que el Aeropuerto Alicante; 78 en Alcoi, 78 en El Pinós, 71 en Xàbia y 47 en Rojales 47.