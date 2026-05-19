'La Ternura' De Alfredo Sanzol Se Instala En El Teatre Talia - TEATRE TALIA

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

'La Ternura', la aclamada comedia de Alfredo Sanzol galardonada con el Premio Max al Mejor Espectáculo Teatral en 2019, podrá verse en el Teatre Talia de València del 20 de mayo al 28 de junio.

Inspirada en las catorce comedias de William Shakespeare, la mezcla aventura, humor, magia y emoción en una gran comedia de enredo que conecta directamente con el público contemporáneo, según ha destacado el Teatre Talia en un comunicado.

Dirigida por la valenciana Rebeca Valls, la obra parte de algunos de los grandes elementos de la comedia shakesperiana: las metáforas, el juego, la confusión de identidades o la magia.

Influenciada especialmente por 'La Tempestad', 'Sueño de una noche de verano' y 'Noche de Reyes', construye un universo profundamente reconocible dentro de la dramaturgia de Alfredo Sanzol para hablar, desde el humor, del miedo a enamorarse, del miedo a sufrir y también del miedo de los padres a que sufran sus hijos.

La historia arranca cuando la Reina Esmeralda y sus dos hijas, obligadas a casarse en matrimonios de conveniencia, naufragan en una isla aparentemente desierta para huir de los hombres y del destino que les ha sido impuesto.

Sin embargo, en la isla viven desde hace años un leñador y sus dos hijos, que también decidieron apartarse de las mujeres. A partir de ahí comienzan los disfraces, los malentendidos, los enamoramientos y una sucesión de situaciones disparatadas que convierten la obra en una gran comedia de aventuras.

Más allá del humor, 'La Ternura' reflexiona sobre la necesidad de volver a conectar con la sensibilidad, el asombro y la capacidad de amar en un contexto social cada vez más hostil y violento.

La obra reivindica la ternura como una forma de resistencia y como una cualidad esencial para las relaciones humanas. Como plantea el propio Sanzol, actual director del Centro Dramático Nacional, "sin ternura el amor no se ve".

EL JUEGO ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES DEL MONTAJE

El público participa constantemente de la complicidad que se genera entre escenario y platea, en una propuesta donde actores y espectadores comparten el placer del teatro, del enredo y de la imaginación.

El reparto está formado por Rebeca Valls / Laura Romero, Jordi Ballester, Diego Braguinsky, Paloma Vidal, Bruno Tamarit y Paula Braguinsky. Laura Romero realizará las funciones del 30 y 31 de mayo y del 10 al 14 de junio.