'La ternura' llega al Teatre Arniches bajo la dirección de Rebeca Valls

Imagen de 'La ternura' - GVA

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta en el Teatre Arniches de Alicante la comedia 'La ternura', una producción de Olympia Metropolitana, este viernes a las 20.30 horas. La pieza, que fue galardonada en 2019 con el Premio Max al Mejor Espectáculo, llega al Teatre Arniches con producción valenciana, dirigida por Rebeca Valls y protagonizada por ella y por Jordi Ballester, Diego Braguinsky, Paloma Vidal, Bruno Tamarit y Paula Braguinsky.

'La ternura', cuyo autor es Alfredo Sanzol, firma una "brillante" comedia contemporánea inspirada en el universo shakespeariano, donde el humor, el amor y la libertad "se entrelazan en una historia llena de ingenio y emoción".

La obra propone un "juego teatral" y "lleno de ritmo", en el que los personajes se enfrentan a sus propios miedos y deseos, reivindicando la ternura como una "fuerza transformadora" frente a la intolerancia y el desencanto.

Con "diálogos afilados, situaciones delirantes y una cuidada construcción escénica", esta obra "se ha consolidado como uno de los grandes éxitos del teatro español reciente", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Según ha destacado la administración autonómica, Sanzol es "uno de los dramaturgos y directores más destacados de la escena teatral contemporánea española".

"Reconocido por su capacidad para combinar humor, emoción y reflexión social, su obra se caracteriza por un lenguaje cercano, una imaginación desbordante y una mirada profundamente humana sobre las relaciones personales y los conflictos cotidianos", ha apuntado.

Ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática y actual "referente" del teatro de autor en España, Sanzol ha construido "una trayectoria sólida y singular, en la que conviven la comedia, la poesía escénica y un agudo sentido crítico", ha añadido.

TEATRO FAMILIAR

Por otro lado, el ciclo Som Menuts vuelve a ofrecer una sesión matinal a las 12.00 horas del domingo con un espectáculo de marionetas dirigido a niños y niñas a partir de tres años. Se trata de 'Bobo', de la compañía Periferia Teatro, una propuesta llena de "sensibilidad, humor y ternura que invita al público a descubrir el valor de la diferencia y la importancia de aceptarse a uno mismo".

"A través de un delicado trabajo de marionetas y una puesta en escena poética y visualmente sugerente, la obra construye un universo entrañable donde la inocencia y la imaginación se convierten en herramientas para mirar el mundo desde otra perspectiva", ha recalcado la Generalitat.

En este sentido, ha precisado que, "con un lenguaje accesible y emotivo", 'Bobo' conecta "tanto con público infantil como adulto, consolidando el sello artístico de Periferia Teatro como una de las compañías de referencia en el teatro familiar contemporáneo".