'The golden teeth' y 'Matar Cangrejos', mejores cortometraje y largometraje del 46º Festival de Cine de Elche

ALICANTE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE), organizado por Fundación Mediterráneo, ha llegado al fin de su 46ª edición con la gala de clausura, en la que la producción canadiense 'The gold teeth', dirigida por el director iraní-canadience Alireza Kazemipour, se ha alzado con el premio al mejor cortometraje y 'Matar Cangrejos', del director canario Omar A. Razzak, ha sido reconocido como mejor largometraje.

El palmarés del certamen se ha dado a conocer en la Gala de Clausura celebrada en el Gran Teatro de Elche (Alicante). El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, acompañado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha sido el encargado de dar a conocer el nombre del corto ganador de la 46ª edición del FICIE, ha indicado la organización del evento en comunicado.

'The Gold Teeth', escrita y dirigida por Alireza Kazemipour, cuenta la historia de Sahra, una refugiada afgana en Canadá, que llega a la puerta del exdentista iraní, Hamed, buscando ayuda para extraer los dientes de oro de su difunto padre antes de que lo entierren.

Alireza Kazemipour es un multipremiado guionista, director y productor iraní-canadiense. Estudió Dirección de Cine en la Facultad de Arte de la Universidad de Teherán en 2010 y dirigió su primer cortometraje 'Slowness'.

Rodó su segunda película, 'The Blue Bed', en 2020 y ha sido seleccionada y proyectada en más de 60 festivales de cine de todo el mundo, y ha recibido 28 premios y nominaciones. La justicia social, los derechos de la mujer y los asuntos de los inmigrantes son sus preocupaciones.

La otra gran triunfadora de la noche ha sido 'Matar cangrejos', de Omar A. Razza, galardonada con el Premio Fundación Mediterráneo al Mejor Largometraje Opera Prima de Festival de Cine de Elche, en la que concursaban cinco películas españolas entre las 62 que se presentaron a concurso.

La cinta nos traslada a la Tenerife de los 90, donde Rayco, un niño de ocho años, y su hermana Paula, de 14, matan el tiempo como pueden mientras esperan ansiosos la llegada de Michel Jackson. Pero, su madre se ha quedado embarazada de un extranjero, y la vida de ambos podría cambiar antes de que el cantante llegue a la isla.

Este drama, que entremezcla nostalgia y alegría, tiene una duración de 106 minutos y su reparto está encabezado por Paul Campos, Agustín Díaz, Sigrid Ojel y Gaspar Gimbrère. El realizador canario Omar A. Razzak ha producido y dirigido tanto cortometrajes como documentales y entre sus reconocimientos cuenta con tres nominaciones a los Goya.

OTROS GALARDONES

Por su parte, 'Pequeño Sahara', dirigido por el realizador valenciano Emilio Martí, se ha alzado con el Premio Ciutat d'Elx al Mejor Cortometraje Documental. Se trata de un documental animado realizado a partir de los talleres de animación llevados a cabo por Emilio Martí en los Campos para población saharaui refugiada en el desierto argelino.

A través del testimonio de los más pequeños (la versión original de la película es en árabe hasanía), se explica la historia del Sáhara Occidental, por qué es la última colonia europea (española) en África, cómo es que Marruecos la ocupó, y qué significa tener que vivir refugiado en el desierto para no sufrir la guerra y las represalias marroquíes. Todo esto, ilustrado con dibujos y animaciones realizadas por y a partir de los estudiantes de la escuela Pioneros 20 de mayo, en el desierto.

El Premio al Mejor Cortometraje de Animación este año ha sido para la película 'Pasajero', del animador argentino Juan Pablo Zaramella. Producido en 'stop motion', es una producción de JPZtudio que trata sobre la interacción entre personas desconocidas en espacios públicos.

El protagonista saca a relucir sus prejuicios respecto a la gente que lo rodea. En el transcurso del viaje, las circunstancias lo llevarán de victimario a víctima: los pasajeros que se van sumando al tren generan repudio hacia él, haciéndolo caer en su propia trampa.

El premio al mejor cortometraje iberoamericano ha sido para el realizador peruano Gustavo Bockos y su película 'Takanakuy'. Este cortometraje se sitúa en una comunidad tradicional en lo alto de los Andes peruanos, donde una tierna relación entre dos adolescentes, Fausto y Chaska, conduce a una confrontación violenta en el festival anual Takanakuy.

'Ava' de Mabel Lozano ha sido el cortometraje galardonado con el premio al cortometraje sobre Derechos Humanos. Un documental con guion de la propia Mabel Lozano e Isabel Peña y que pone el foco la cruda realidad que viven cientos de mujeres, a las que su discapacidad les hace especialmente vulnerables.

El corto 'Oro', de la realizadora ilicitana Lydia Lucena Lucas, se ha alzado con el Premio FesCurt al mejor cortometraje de la Comunitat Valenciana. Lucena presenta en esta película un tema tabú: la salud mental entre los jóvenes. Ángel y Alicia, dos universitarios, entablan una fuerte relación de amistad y este ha sido el primer festival al que se presenta.

El premio 'Cineclub Luis Buñuel' al Mejor Corto de Autor Novel ha sido para el director alicantino Miguel Ibáñez Monroy y su corto 'Iago y Tristán'. Tras varios años de relación, Iago y Tristán han decidido separarse. La tarde que Tristán recoge sus cosas para marcharse del piso que compartían, recibe la inesperada visita de Iago, que no debía volver hasta que Tristán no se hubiera ido. El incómodo reencuentro entre ambos se convierte en una angustiante experiencia cuando Tristán recibe una llamada que lo cambiará todo.

El premio Mobile Film Maker al mejor corto rodado con un teléfono móvil ha sido para el británico Chris Overton y su película 'Leader'. Es la historia de Donnie, que vive solo en una zona muy remota junto al mar. Crea esculturas a partir de los desechos del océano, hasta que un día cambia la marea e inspira una nueva normalidad. Overton ganó en 2017 el Premio Oscar al mejor corto por 'The silent child'.