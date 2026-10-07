The Ocean Race trasladará su sede a Oporto (Portugal) y relevará a Alicante en salidas de la vuelta al mundo de vela

Archivo - Imagen de archivo de The Ocean Race en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

The Ocean Race trasladará a partir de 2028 su sede global a Oporto (Portugal), ciudad que acogerá tras salidas de la vuelta al mundo de vela en 2030, 2034 y 2038. Así, relevará a Alicante, que acogerá el inicio de la competición por sexta edición consecutiva el 17 de enero de 2027.

De este modo lo ha informado la organización del evento deportivo en una publicación en la red social Instagram, en la que ha confirmado un acuerdo que se extenderá hasta 2040 y que también contempla un museo y programas de ciencia y educación.

Asimismo, en un comunicado, The Ocean Race ha explicado que está trabajando "estrechamente" junto con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante "en el programa que marcará el futuro de la relación entre la regata y las instituciones que integran Alicante Puerto de Salida".

"Tras 18 años de una exitosa colaboración que ha contribuido a consolidar la reputación de Alicante como ciudad anfitriona de grandes acontecimientos deportivos internacionales, las partes miran ya hacia el próximo capítulo de la relación entre Alicante y The Ocean Race", ha apuntado.

"NUEVA ERA"

En ese comunicado, el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, ha señalado que la "familia" de este evento náutico "ama Alicante" y ha añadido: "Compartimos un pasado y un presente de enorme éxito y estamos comprometidos a seguir construyendo juntos un futuro brillante. Nuestra colaboración ha sido ya una parte fundamental de la historia de The Ocean Race durante casi 20 años".

"Mantenemos una colaboración absoluta y una relación de trabajo directa con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, y juntos estamos iniciando una nueva era para esta exitosa alianza, que todas las partes quieren que continúe mucho más allá de la próxima salida de la regata en 2027", ha apostillado.

Sobre la salida del 17 de enero del año que viene en la capital alicantina, ha indicado: "Al mismo tiempo que avanzamos en estos acuerdos, estamos trabajando juntos para conseguir que la salida del próximo mes de enero sea la mejor hasta la fecha".

Así, el 17 de enero la flota partirá desde Alicante Puerto de Salida, "en la que será la sexta edición consecutiva de The Ocean Race que arranque desde la ciudad". La salida estará precedida por diez días de actividades abiertas al público en el Ocean Live Park de Alicante, "epicentro del programa de participación ciudadana previo al inicio de la aventura alrededor del mundo", ha resaltado.

La organización del evento ha precisado que, desde Alicante, la flota emprenderá un recorrido a través de algunas de las aguas "más exigentes" del planeta. Las tripulaciones se enfrentarán a los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Austral, con escalas en Auckland, Nueva Zelanda; Itajaí, Brasil; St. Pete-Clearwater, Estados Unidos; Cascais, Portugal; y una posible nueva escala en el Mediterráneo antes de afrontar un sprint final a través del Mar Rojo hasta Amaala.