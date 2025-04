The Terminal Hub será la sede oficial del festival de arquitectura Open House Valencia 2025

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Open House Valencia arranca sus actividades para la edición de este año con la presentación de su sede oficial 2025, The Terminal Hub.

El 9 de mayo se celebra en este "emblemático e innovador" espacio del Puerto de Valencia, el Open Meeting del festival que reúne a centenares de profesionales de la arquitectura, el diseño, la cultura, la comunicación, empresas, instituciones y representantes políticos.

Con este acto multidisciplinar, donde se presentará también el cartel de OHV25 diseñado por Dídac Ballester y Cristina Pérez, se abre el calendario de actividades que culminará el próximo mes de octubre con un extenso programa de visitas y rutas guiadas a edificios de la ciudad y con la participación de diversos municipios valencianos que también abrirán sus puertas para dar a conocer su rico patrimonio arquitectónico, destaca la organización en un comunicado.

Open House Valencia es el festival de arquitectura "más importante de la Comunitat Valenciana" con más de 15.000 participantes en su última edición. La elección de The Terminal Hub "no es casual, ya que se trata de una joya arquitectónica que representa como pocas la capacidad de Valencia para reinventarse, integrando su pasado portuario con su futuro tecnológico y creativo", subrayan lo sresponsables del evento.

La directora del festival, Sara Portela, destaca que "está en el espíritu de Open House Valencia acercar a la ciudadanía la arquitectura más emblemática de la ciudad, poner en valor nuestra identidad cultural y ofrecer a la sociedad la posibilidad de disfrutar de espacios únicos, como es el caso de la antigua terminal de ferris de València, que forman parte de nuestro imaginario colectivo".

Si en ediciones anteriores se han elegido como Sede Oficial OHV edificios de vanguardia, como Veles e Vents, o históricos, como La Nau de la Universitat de València, "en esta nueva edición apostamos por dar valor a obras ejemplares en innovación, que han sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos".

El festival Open House Valencia será en octubre y abrirá las puertas de edificios emblemáticos de la ciudad, muchos de ellos habitualmente inaccesibles. En su sede oficial, The Terminal Hub, los visitantes podrán explorar no solo su arquitectura, sino también las historias de transformación e innovación que hoy lo habitan. La participación del hub tecnológico en este evento cultural es, sin duda, una oportunidad para mostrar cómo el patrimonio arquitectónico puede convivir con la vanguardia, generando nuevas formas de pensar y construir la ciudad.

Ubicado en el corazón del Puerto de Valencia, The Terminal Hub ocupa el espacio de la antigua terminal marítima de pasajeros, un edificio profundamente ligado a la memoria colectiva de los valencianos. Diseñado originalmente por el ingeniero Federico Gómez de Membrillera en 1914, el inmueble fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil y más tarde reconstruido en los años 80 por el arquitecto Antonio Espinosa Marín, en una reinterpretación audaz y rupturista para su época.

Tal y como señala el arquitecto Luis Sendra, "no es un edificio brutalista per se, pero sí lo es al compararlo con su entorno; es un edificio que está fuera de lugar porque en ese momento se buscaba hacer algo disruptivo". Espinosa, influido por el Movimiento Moderno y por figuras como Ludwig Mies van der Rohe, diseñó un edificio que dialoga con los grandes referentes de la arquitectura contemporánea internacional. "Los grandes rascacielos de Nueva York y Chicago, y las bóvedas que me recuerdan a Le Corbusier, son un ejemplo de este híbrido entre dos arquitecturas del Movimiento Moderno, del que The Terminal Hub es heredero", añade el arquitecto Carlos Salazar.

Hoy, completamente transformado gracias a la reforma liderada por el arquitecto Ricardo Orts, el edificio mantiene su impronta original al tiempo que se convierte en un espacio vibrante para la innovación, la tecnología y el emprendimiento.

Para Francesc Pons, director de The Terminal Hub, la designación como sede de Open House Valencia es mucho más que un reconocimiento: es una consecuencia natural de una visión compartida y común basada en la creatividad y la innovación.

"Recibir en casa una iniciativa de divulgación -y casi un movimiento- como Open House, con unos contenidos únicos y con gente innovadora que desarrolla acciones siempre vanguardistas en torno al diseño, la cultura, la arquitectura y el interiorismo, nos parece que forma parte de nuestra esencia. The Terminal Hub es un lugar abierto para quienes imaginan nuevas formas de vivir, trabajar y transformar el mundo desde la arquitectura", afirma Pons.

ARQUITECTURA GASTRONÓMICA

La presentación de la Sede Oficial OHV25 contará con otra novedad, como es el menú gastronómico que servirá Front, un nuevo espacio dedicado a la cocina con alma mediterránea y esencia de barrio que pertenece al grupo El Alto.

Su propuesta gastronómica ligada a la creatividad y a la innovación que no se olvida de sus raíces, del compromiso con la sostenibilidad y de potenciar los valores de una nutrición saludable.