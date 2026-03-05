The Wave Pictures hará parada en la Sala 16 Toneladas cpn la gira de presentación de 'Gained/Lost'

La banda inglesa The Wave Pictures - REMITIDA AGENCIA LUME

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda inglesa The Wave Pictures visitará València el próximo domingo 15 de marzo para ofrecer en la Sala 16 Toneladas un concierto de presentación de su nuevo disco, 'Gained/Lost'.

Con este álbum que se acaba de publicar en febrero, el grupo de rock "demuestra las tres claves de su sonido: composición clásica, virtuosismo musical y letras oníricas", destaca la organización del evento en un comunicado.

El disco combina el garage rock de los 60, el rock clásico de los 70 y el indie americano de los 90 con un espíritu DIY que ha guiado a la banda durante casi tres décadas de carrera.

La banda británica tocará en España con una gira de conciertos que pasará por diez ciudades españolas, entre ellas Valladolid, Oviedo, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, Logroño y San Sebastián, además de la capital del Turia.

Las letras de Tattersall llegan al oyente como si se tratasen de postales desde el espacio, donde los recuerdos se fragmentan y los sueños llenan las grietas.

El compositor reflexiona sobre el "yo como niño, como anciano y como observador" desde la ventana de un vecino. Sobre unas guitarras brillantes, creativas y por momentos, virtuosas, sus letras flotan como figuras en el cielo en un cuadro de Chagall.