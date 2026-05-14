This House, newhvn y Noise from Mars actúan en 16 Toneladas dentro del ciclo Eclèctic

NEHVN - ECLÈCTIC

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La sala 16 Toneladas de València acogerá el próximo domingo 24 una nueva edición de Eclèctic, su ciclo dedicado a la experimentación sonora, que vuelve a apostar por un formato que reúne propuestas diversas dentro de un mismo cartel, combinando escena internacional y local en una noche concebida como experiencia de directo. Actuarán This House, newhvn y Noise from Mars.

La cita reunirá a dos proyectos internacionales en plena gira de presentación de sus nuevos trabajos publicados en 2026, reforzando su conexión con el circuito europeo, avanzan los responsables del ciclo.

En esta ocasión, el cartel de Eclèctic está encabezado por This House, proyecto formado por G.W. Sok, voz histórica de la influyente banda The Ex, junto a Ignacio Córdoba, Soren Hoi y Kristian Tangvik.

Esta formación desarrolla un lenguaje propio en el que convergen rock experimental, electrónica y estructuras rítmicas complejas, en un directo que se mueve entre lo hipnótico y lo imprevisible. La banda pasará por València en plena gira de presentación de su reciente álbum 'Soft rains will come' (2026), publicado en marzo a través de varios sellos europeos.

Desde Liverpool llegará newhvn, nueva identidad surgida de A Burial at Sea, con la que la banda deja atrás el post-rock instrumental para explorar un sonido más cercano al rock alternativo, el shoegaze y el post-hardcore. El grupo presentará en directo su álbum 'Spring time blues' (2026), publicado en abril, dentro de su actual gira europea.

El cartel se completa con Noise From Mars, banda valenciana que desarrolla un lenguaje propio a partir del cruce entre ritmo, textura y experimentación sonora. Con una trayectoria marcada por la mezcla de géneros como space rock, math rock o afrobeat, su directo construye paisajes sonoros densos, rítmicos y en constante transformación.

Con esta nueva edición, Eclèctic continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre distintas escenas y formas de entender la música, apostando por eventos puntuales que priorizan la experiencia en directo y el cruce de lenguajes.