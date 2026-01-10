El tiempo en la Comunitat este sábado: cielo poco nuboso con rachas de viento muy fuertes en el interior de Castellón

Archivo - Imagen de lluvia y viento en València - TWITTER GENERALITAT - Archivo

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat vivirá un sábado con cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas y rachas muy fuertes de viento del noroeste en el interior norte de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas irán en ligero descenso y el viento soplará de manera moderada del oeste y del noroeste, aunque dejará rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón.

En cuanto a los termómetros, las tres capitales de provincia --Alicante, Castelló de la Plana y València-- alcanzarán una máxima de 16°C y registrarán una mínima de 8.