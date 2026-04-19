El tiempo este domingo en la Comunitat: cielo despejado, chubascos ocasionales por la tarde y temperaturas en ascenso

Archivo - Amanecer en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, el litoral contará con intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Por su parte, el viento será flojo de dirección variable y predominará por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.

En cuanto a las temperaturas por capital de provincia, en Alicante los termómetros oscilarán entre 14 a 24 grados centigrados, mientras que en Castelló de la Plana, entre 13 a 24°C, y en Valencia, entre 14 a 26°C.