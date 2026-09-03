El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado, temperaturas en ligero ascenso y algún chubasco en Castellón

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VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso aunque el interior de Castellón podría registrar algún chubasco o tormenta aislada esta tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, las temperaturas anotarán hoy un ascenso ligero o no sufrirán cambios, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde.