El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y temperaturas máximas con valores significativamente altos

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia)
Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 23 junio 2026 8:43
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VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas máximas con valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral, especialmente en Valencia y sur de Alicante.

Además, durante esta jornada podría registrarse polvo en suspensión, han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá a componentes este y sur al mediodía.

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