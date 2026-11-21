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VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este sábado una jornada con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ligero descenso en Valencia y extremo sur de Alicante.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, el cuelo presentará intervalos de nubes altas.

El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste, tendiendo en horas centrales a sur en Alicante y a sureste en Castellón, ocasionalmente moderado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso en Valencia y extremo sur de Alicante, y se mantendrán sin cambios o con una pequeña subida en el resto.

Los termómetros oscilarán en Alicante entre los 12 y los 22 grados; en Castelló de la Plana, de 13 a 19, y en València, de 11 a 23.