El tiempo este sábado en la Comunitat: cielo nuboso, precipitaciones y temperaturas máximas en descenso

Archivo - La ciudad de València con nubes. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este sábado con cielo nuboso y precipitaciones débiles y aisladas, que en la primera mitad del día afectarán a zonas litorales y en la segunda al interior, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a sufrir un ligero descenso en Castellón, y no habrá cambios en el resto. Por contra, las máximas irán en descenso en el sur de Alicante y mitad norte, y con cambios ligeros en el resto. El viento, por su parte, soplará de manera floja y de componente este.

Valencia alcanzará una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 17; Alicante, 15 y 22 y Castellón podrá alcanzar 22 y llegará a registrar una mínima de 16.