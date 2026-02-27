Tini llevará su Futttura Tour al Roig Arena con dos conciertos en enero de 2027

Tini trae su Futttura Tour al Roig Arena los días 19 y 20 de enero - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tini, uno de los grandes iconos de la música en español de la última década, visitará los días 19 y 20 de enero de 2027 el Roig Arena de València con su Futttura Tour.

En los últimos años, la cantante argentina se ha convertido en "la voz de una generación". Gracias a éxitos como 'Miénteme', 'La_Original.mp3', 'Cupido' o 'Universidad', la artista, nacida en Buenos Aires en 1997, ha conquistado al público de todo el mundo e incluso ha colaborado con Coldplay en su canción 'WE PRAY', destacan desde el recinto multiusos.

Tras el lanzamiento en 2024 de su último álbum, 'un mechón de pelo' y la publicación de su versión en directo, Tini se embarcó en su Futttura Tour, la gira más ambiciosa de su carrera. Durante los últimos meses de 2025, la argentina ha llenado hasta en nueve ocasiones Tecnópolis, uno de los recintos más grandes de su país natal, vendiendo más de 300.000 tickets en su residencia bonaerense.

Futttura Tour se ha expandido este año internacionalmente: durante los primeros meses de 2026, Tini llevará su nuevo show a grandes estadios de Chile, Uruguay y Perú. Ahora suma a España: serán hasta seis fechas durante enero de 2027, con los dos primeros conciertos en el Roig Arena.

Las entradas para el concierto de Tini saldrán a la venta el próximo miércoles, 4 de marzo, a las 17 horas en la web 'www.roigarena.com'.