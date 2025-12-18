Tirar la basura fuera de horario, motivo de la mitad de multas por la nueva ordenanza de limpieza en Alicante

Archivo - Trabajos de limpieza en Alicante - NETIAL - Archivo

ALICANTE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las sanciones impuestas desde que entró en vigor la nueva ordenanza municipal de limpieza en Alicante a finales de mayo han sido por "depositar la bolsa de basura en el contenedor fuera del horario establecido".

Después de estas multas, están las producidas por orinar en la vía pública, abandonar escombros y dejar residuos fuera de los contenedores, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El consistorio ha incidido en que el pleno "respaldó mayoritariamente la nueva ordenanza de limpieza viaria y gestión de los residuos con el voto favorable de 25 de los 28 ediles presentes en la sesión ordinaria de marzo".

Y ha resaltado que "la nueva normativa municipal que entró en vigor a finales de mayo endurece las sanciones y refuerza la inspección", al tiempo que "introduce una nueva regulación del uso y limpieza de los espacios públicos y la selección de los residuos especiales de escombros, enseres y poda, para combatir" las conductas que afectan "a la imagen de la ciudad y a la convivencia".

De esta manera, la ordenanza busca reforzar "la labor inspectora" y amplía el régimen sancionador con multas que van de los 300 hasta 3.000 euros. Además, introduce nuevos hechos sancionables, que pasan de los 63 de la anterior a 86, con el fin de "dar respuesta a los aspectos que preocupan a los usuarios", como "el abandono de escombros y enseres, las micciones en la calle o sacar la basura a los contenedores fuera del horario permitido".

En este contexto, el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha señalado este jueves en el pleno ordinario de diciembre que entre junio y noviembre se han impuesto un total de 304 multas y el consistorio ha concretado que, de ellas, 167 han sido "por no respectar los horarios a la hora de bajar la basura".

Desde el equipo de gobierno han resaltado que la carpa informativa itinerante, que se encuentra por las plazas de los barrios de la ciudad, refuerza "la recogida selectiva del residuo orgánico", así como que continúan con la campaña publicitaria de concienciación 'Tu haces Alicante' en medios de comunicación.

SANCIONES

Entre las diferentes sanciones interpuestas, depositar la bolsa de basura en el contenedor fuera del horario establecido ha registrado 167 multas, el 54,9 por ciento del total. Le siguen miccionar en la vía pública con 38 (12,5%), arrojar o dejar escombros en la vía pública con 25 (8,2%) y depositar junto a los contenedores bolsas de basura o residuos varios con 17 (5,6%).

Le siguen en este listado las sanciones por abandonar enseres con diez (3,3%), realizar quemas no autorizadas con nueve (3%), arrojar papeles y otros objetos a la vía pública con otros nueve (3%), reparar vehículos en el entorno urbano con ocho (2,6%), lavar ropa y otros enseres en una fuente pública con ocho (2,6%) e introducir recipientes de vidrio y otros no autorizados dentro de la playa con tres (1%). También se han puesto tres multas por contenedores de escombros mal gestionados (1%) y siete del resto de tipologías (2,3%).

PLAN DE CHOQUE

Por otro lado, desde el equipo de gobierno han recordado el lanzamiento del plan de choque de limpieza "con refuerzos en todos los barrios y los fines de semana". Esta iniciativa, de acuerdo con el gobierno del PP, se implementará en acuerdo con Vox y contempla un incremento de la plantilla que supera los 120 puestos de trabajo y al que se destinarán cerca de seis millones anuales.

El nuevo servicio será complementario al ordinario, para lo que se activarán 20 equipos de lunes a viernes y 13 los fines de semana, dotados, "en gran parte", de vehículos con hidrolimpieza. Asimismo, se prevé incorporar más equipos a la limpieza de plazas y zonas de juegos y ampliar el servicio de recogida previa en las islas de contenedores con cuatro vehículos en horario de tarde.