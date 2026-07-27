Titaguas bate su récord con más de 30.000 velas y 5.000 visitantes en su "noche más bonica"

TITAGUAS BATE SU RÉCORD HISTÓRICO CON MÁS DE 30.000 VELAS Y 5.000 VISITANTES EN SU "NOCHE MÁS BONICA" - AYUNTAMIENTO TITAGUAS

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Titaguas ha vuelto a brillar y esta vez "con más fuerza que nunca" en la duodécima edición de La Noche de las Velas, celebrada este fin de semana, ha superado todos los registros de ediciones anteriores al iluminar su casco histórico con más de 30.000 velas y congregar a más de 5.000 visitantes llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional e internacional para disfrutar de la bautizada por los vecinos como "la noche más bonica del año".

Este año, el evento ofreció una programación ampliada que ha invitado al público a disfrutar del municipio durante toda la jornada gracias a los talleres matinales, las rutas guiadas y las catas de vinos, que colgaron el cartel de aforo completo.

El momento más esperado llegó al caer la noche. A las 21:30 horas comenzó el gran encendido que transformó las calles en un lienzo de luz. Los más de 5.000 visitantes pudieron pasear por un recorrido decorado con impresionantes figuras y dibujos elaborados con velas, donde los vecinos plasmaron temáticas de estricta actualidad.

Entre las composiciones más fotografiadas destacaron los homenajes a la segunda Copa del Mundo de la Selección Española, la representación del reciente eclipse solar, así como mensajes reivindicativos en defensa de la educación pública y llamamientos a la paz, señala el Ayuntamiento en un comunicado.

El ambiente místico visual estuvo acompañado por una banda sonora de altísimo nivel. Hasta ocho grupos de música, de estilos muy variados, se distribuyeron por diferentes rincones de la localidad, permitiendo a los asistentes disfrutar de pequeños conciertos íntimos mientras paseaban por el casco antiguo. Y también hubo espacio para la representación cultural, mediante microteatros para todos los públicos.

La "masiva" afluencia de público tiene un impacto directo "muy positivo" en la economía local. Los bares del municipio, la tradicional barra gestionada por la comisión de los Clavarios 2026 y el mercado de productos de la Reserva de la Biosfera triunfaron con un incremento notable en sus ventas.

Desde el Ayuntamiento de Titaguas trasladan "un profundo agradecimiento a todos los vecinos y vecinas, verdaderos artífices de este hito".

La corporación municipal ha destacado "la enorme capacidad de hermanamiento del pueblo, que se volcó no solo en el diseño de los dibujos y la colocación de cada cirio, sino en la espectacular labor de recogida".

Una vez finalizados los actos a las 01:30 de la madrugada del domingo, los vecinos se organizaron para actuar "todos a una", logrando recoger las 30.000 velas y dejar el pueblo completamente limpio en menos de una hora.