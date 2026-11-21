Foto de grupo de los galardonados en los Premis Ovidi. - FOTO: JOSEP PERELLÓ.

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tomàs de los Santos, Seserino y AnimalPersona, con dos galardones cada uno, han liderado la gala de entrega de los XXI Premis Ovidi, que este sábado se ha celebrado en el Teatre Auditori Centre Social de Dénia (Alicante).

Los reconocimientos a la música en valenciano han estado "muy repartidos" y se han dado a conocer en una gala "emocionante" marcada por la entrega del Premi Guillem Agulló a Fermín Muguruza, de manos del padre del joven antifascista asesinado --reconocido recientemente por el Goboerno como víctima del terrorismo--, Guillem Agulló, y su hermana, Betlem, mientras la madre, Carme Salvador, permanecía entre el público, informa el Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), organizador de la cita cultural, en un comunicado.

El recuerdo y el homenaje han sido otras de las notas destacadas, con el premio Trajectòria a título póstumo para Remigi Palmero --con una banda en directo liderada por Òscar Briz interpretando algunos de sus temas--, o el reconocimiento al periodista Vicent Xavier Contrí por el apoyo a la música en valenciano. La gala ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Dénia -con su alcalde, Rafa Carrió, presidiendo el evento- y de Caixa Popular.

"Estos XXI Premis Ovidi reflejan la excelente salud de la música en valenciano: este año hemos valorado 217 trabajos, 112 de larga duración, la cifra más alta de los últimos diez años, y la producción continúa en máximos históricos", ha celebrado el presidente del COM, Jesús Barranco, en su discurso de clausura.

"Hay también una presencia femenina cada vez más relevante, con muchas mujeres entre las galardonadas, y una escena que se renueva en un momento clave, con proyectos nuevos que ya están a la altura de los nombres consolidados. En un contexto difícil para la industria y con mínimo apoyo institucional, el COM continúa defendiendo la cultura y la lengua propias de los valencianos", ha aseverado.

Uno de los "grandes triunfadores" ha sido Tomàs de los Santos, que se ha llevado el premio a Mejor disco de Canción y Mejor Letra, el segundo por 'Cançó urgent per a una absència', con Fang i roses (Bureo Músiques - Rebel Edicions), y alcanza así los cinco galardones en su trayectoria en los Ovidi.

Por su parte, la joven Paula Seserino, que se estrenaba en los premios con cuatro nominaciones, se ha hecho con el de Mejor Canción por 'Autoretrat', una pieza interpretada con Abril. Además, su disco 'Les arts' ha sido también premiado en Diseño de portada, un reconocimiento que ha recogido Helga Ambak, que acumulaba cuatro nominaciones visuales.

AnimalPersona, el nuevo proyecto liderado por Carles Chiner, ha completado el doblete: ha ganado Mejor disco de Pop con 'Bestiari' (El Mascarat Records) y Mejor Videoclip por 'Un món feliç', obra de Podenco.

La tarde en Dénia se ha convertido en una de las más diversas de los últimos años, con once ganadores diferentes para las trece categorías. Noèlia Llorens 'Titana' ha ganado el de Mejor disco de 'Folk con Llum!' (Propaganda pel fet!); Frida ha celebrado el reconocimiento de Mejor disco de Hip hop y Electrónica con 'Kintsugi' (Poni de Troia), mientras que Malifeta se ha llevado el de Mejor disco de Mestizaje con 'Brega' (Último Pasillo).

En Rock, el premio ha sido para Romàntic Dimoni --también un nuevo proyecto de Carles Caselles-- con 'Primer moviment' (Propaganda pel fet!). La banda Tarongers se ha llevado el galardón a Mejor disco Revelación con 'Vida ajornada', y Andreu Valor, un clásico de los Ovidi, el de Mejores Arreglos y Producción por 'Els camins que elegim'.

Verdcel ha logrado el galardón a Mejor disco de Música Familiar con 'Tatatí' (L'Estenedor), veinte años después de haber ganado Mejor disco de Canción de autor en la primera edición de los premios, en 2006. En el apartado visual, Maria Varó, del estudio d'Matinada, ha ganado el reconocimiento al Mejor Diseño de portada por 'Miralls', de Maria Faubel, que consigue así su primer galardón. El premio ha sido ex aequo y también ha reconocido a Helga Ambak por Les arts, de Seserino.

GALARDONES HONORÍFICOS

El Premi Trajectòria ha reconocido a Remigi Palmero, una de las voces imprescindibles del rock mediterráneo valenciano, que falleció el pasado 24 de enero en Alginet, el mismo día que cumplía 76 años. Pionero del pop y el rock en valenciano desde finales de los años sesenta -primero con Els 5 Xics, después con In Fraganti, y finalmente en solitario-, es el autor de 'Humitat Relativa' (1979), considerado uno de los trabajos más influyentes del pop estatal.

Fermín Muguruza ha recibido el Premi Guillem Agulló, que el COM incorporó el año pasado a los Premis Ovidi para distinguir a personas y colectivos implicados en el compromiso social y la lucha contra el fascismo. La presencia de la familia de Guillem Agulló, que hace solo unos días fue reconocido como víctima oficial de terrorismo, ha dado solemnidad a la entrega, destacan.

El Premi Suport a la Música en Valencià ha sido para el periodista Vicent Xavier Contrí, por su labor de difusión y acompañamiento de la escena musical valenciana. Contrí, que 'jugaba en casa', ha recibido una de las ovaciones de la noche.

La gala ha sido conducida por Amàlia Garrigós, y Òscar Briz ha formado la banda que ha interpretado temas de Remigi Palmero, entre otros, con Marina Alcantud al teclado, Sílvia Martí a la batería y Mamen Bautista al bajo.