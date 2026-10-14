ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toni Francés y Quico Fenollar encabezarán las listas del PSPV al Congreso y al Senado por Alicante para el 29N. Así lo ha aprobado por unanimidad el Comité Provincial del PSPV-PSOE celebrado en l'Alfàs del Pi, tal como ha informado el Partido Socialista en un comunicado.

Por tanto, la candidatura al Consgreso está conformada por Toni Francés (alcalde de Alcoy); Pilar Gay (teniente de Alcalde de Guardamar), Fulgencio Cerdán (alcalde de Villena), Araceli Poblador (Diputada en Cortes Generales, de Alicante); y Antonio Rodes (ex presidente de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, de Elche); Eva Delgado (Sant Joan); Enrique Moll (Alcalde de Pego), María Teresa Signes (Tárbena); Fernando Portillo (Petrer); María Márquez (Concejala de Santa Pola); Miguel Domínguez (Alicante) y Asunción Llorens (Ex alcaldesa de Mutxamel)

Mientras que la del Senado está compuesta por Quico Fenollar (Alicante), Cristina Escoda (Benidorm) y Vicent Grimalt (ex alcalde de Denia).

En palabras del alcalde de l'Alfàs del Pi y presidente del Comité Provincial, Vicente Arques, "el contexto actual en el que se celebrarán las elecciones nacionales, marcado por una Europa derechizada y con España como único espacio progresista de la Unión Europea". Por ello, ha defendido la importancia de la movilización en estos comicios, "un proceso electoral muy complicado, con una campaña de destrucción masiva a nuestro presidente Pedro Sánchez, que marca la importancia del momento que vamos a vivir en un contexto totalmente polarizado".

Por su parte, el secretario general de los socialistas en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, ha hecho un llamamiento a hacer llegar las propuestas socialistas al electorado, especialmente las vinculadas a la vivienda y al cambio climático, y ha llamado a la movilización remarcando que "el 29 de noviembre es una fecha en la que empieza una contienda importante, que acabará el 23 de mayo con la llegada de Diana Morant a la Presidencia de la Generalitat y con muchos compañeros ocupando alcaldías".