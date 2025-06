Toni Gallego dimite como concejal de Alicante y PP y Vox anuncian un acuerdo para aprobar el plan de ajuste

Defiende su gestión en Hacienda y reta a "todos los grupos" a decir "qué no habrían ejecutado para no superar el techo de gasto"

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

El concejal 'popular' Toni Gallego, hasta ahora encargado de las áreas de Economía y Hacienda, Deportes y Patrimonio, ha anunciado este lunes su dimisión como edil del equipo de gobierno y de la corporación del Ayuntamiento de Alicante.

Durante una rueda de prensa, ha explicado que ya ha firmado su renuncia al acta de concejal y ha afirmado que su decisión "no tiene vuelta atrás". "No soy político, he hecho el mejor trabajo que he podido hacer para Alicante y me voy a seguir mi vida", ha apuntado.

La decisión la ha dado a conocer minutos antes de que el ejecutivo local del PP del alcalde Luis Barcala haya anunciado a través de un comunicado que ha alcanzado un acuerdo con Vox para aprobar el plan de ajuste o económico-financiero.

Ambos grupos han pactado una enmienda al plan de ajuste que incluye una rebaja del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para 2026, cuyo importe "se compensará con reducciones de gasto en 1,1 millones". El equipo de gobierno espera sacarla adelante en la Comisión de Hacienda como paso previo a su aprobación definitiva en el pleno del 26 de junio.

"RETO A TODOS LOS GRUPOS" Y DECISIÓN "ÓPTIMA"

Gallego, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en el Ayuntamiento, ha defendido su gestión al frente de la Concejalía de Hacienda y ha asegurado: "Reto a todos los grupos municipales a que digan públicamente a todos los alicantinos qué cosas no habrían ejecutado en 2024 por valor de 30 millones de euros para no superar el techo de gasto".

El ya exedil ha asegurado que, ante la reactivación de las reglas fiscales para los ayuntamientos, desde la Concejalía de Hacienda se optó por "superar el techo de gasto cumpliendo con la estabilidad presupuestaria", ya que así, en 2024, se pudo "invertir en mejorar Alicante y los servicios a la ciudadanía".

En este punto, se ha referido a actuaciones como la compra de autobuses eléctricos por valor de 12 millones de euros, la implantación de la carrera profesional por un millón, la remodelación de la plaza de San Blas, nutrir las ayudas al transporte público gratuito o realizar la donación de 1,5 millones para paliar los efectos de la dana en Valencia, entre otras.

Y ha apuntado que esta decisión, que ha calificado de "óptima", también "permite disponer de 30 millones más para poder ejecutar en 2025" y acometer tareas como "acabar" la rehabilitación de la avenida de Niza, remodelar La Almadraba, reformar los antiguos cines Abaseis para reconvertirlos en un espacio cultural, mantener la gratuidad del transporte público gratuito para menores y mayores, iniciar la renovación de la comisaría de Playa de San Juan o "finalizar" el Centro 14.

Y ha sostenido que el Ayuntamiento de Alicante ha hecho "lo mismo" que otros consistorios, no solo gobernados por el PP, sino también en los que Vox forma parte del gobierno local, como València o Elche, u otras formaciones como PSPV y Compromís, en Alcoi.

También ha subrayado que se le ha acusado de "mentir a los votantes de Vox", algo que él ha negado al defender que la propuesta técnica del plan económico-financiero aprobada en la junta de gobierno local del 30 de mayo para "cumplir plazos legales" es planteamiento inicial.

De hecho, ha avanzado --minutos antes de conocerse el acuerdo-- que "si se acepta una autoenmienda, se podría adaptar" dicho documento "al cumplimiento del pacto presupuestario" entre PP y Vox para no impedir la bajada del IBI incluida en dicho acuerdo.

Sin embargo, según Gallego, en la hoja de ruta de Vox "no estaba" continuar con el acuerdo y han amagado con "romperlo" e incluso hacer nuevas peticiones. "Entre ellas está mi cabeza", ha recordado como "línea roja" de los de Abascal, para luego sentenciar: "No voy a ser impedimento, así que voy a dar un paso a un lado dejando mi acta de concejal".

"No soy político, no vivo de esto. De hecho, voy a irme y voy a cobrar el doble de lo que estoy cobrando aquí y creo que voy a ser mucho más feliz, sinceramente", ha manifestado el ya exconcejal de Hacienda.

"BARCALA ME LO HA AGRADECIDO"

De otro lado, al ser preguntado por cómo ha reaccionado Barcala a su decisión, Gallego ha indicado que el primer edil se la ha agradecido "porque sabe que este pacto es importante" para que la ciudad "siga creciendo" y el equipo de gobierno "pueda seguir gobernando". "Me ha agradecido ser honesto y dar este paso tan difícil por el bien de Alicante", ha apuntado.

Finalmente, ha hecho un balance "muy positivo" de estos dos años de legislatura en los que ha gestionado Economía y Hacienda, Deportes y Patrimonio, al tiempo que ha tenido palabras de agradecimiento para los funcionarios municipales de las distintas áreas.

"DECÁLOGO DE COMPROMISOS" ENTRE PP Y VOX

Por su parte, minutos después de que este lunes haya anunciado su dimisión Gallego, el equipo de gobierno del PP ha anunciado a través de un comunicado que ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar el plan económico-financiero en el pleno.

Precisamente, el cese del edil era una de las exigencias de Vox para respaldar el documento, algo que no solo han reclamado desde la formación que lidera Carmen Robledillo, sino la oposición en conjunto.

Con este pacto, se introduce una enmienda en el plan de ajuste para mantener la bajada del IBI prevista para 2026, cuyo importe resultante "se compensará con reducciones en el gasto previsto en idéntica cuantía de 1,1 millones de euros".

Fuentes municipales afirman que este acuerdo "aporta seguridad y estabilidad" a las cuentas municipales y "garantiza la continuidad de importantes proyectos para la transformación urbana de la ciudad". "Como siempre, trabajamos para defender los intereses generales de los alicantinos y agradecemos la buena predisposición de Vox para sacar adelante este plan", añaden.

En concreto, PP y Vox, tras las exigencias planteadas por esta última formación, han acordado modificar la ordenanza de ocupación de vía pública en los términos aprobados inicialmente, "garantizando el mantenimiento de los compromisos adquiridos con otros grupos", la "revisión" del proyecto de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y establecer un convenio con una "entidad especializada" para la "gestión y ampliación" de los servicios de la Oficina de Atención a la Maternidad.

También "revisar y actualizar" los contenidos de los planes municipales de Inclusión y de Juventud, convocar una junta local de seguridad, "con acuerdo previo de PP y Vox" para abordar "problemas específicos" de Alicante, y "elaborar y aprobar el Reglamento de Subvenciones, tal y como requiere el interventor".

Igualmente, se incluye aprobar una declaración institucional para instar a Les Corts a "modificar" la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para calificar Alicante como "ciudad castellanohablante", elaborar y dar luz verde a una ordenanza, "diseñada por PP y Vox", para la "agilización administrativa" del Ayuntamiento con ciudadanía y empresas.

Asimismo, se incluye la "mejora de los mecanismos de concesión de ayudas municipales de emergencia y de todo tipo de subvenciones de la Concejalía de Bienestar Social, mejorando los recursos humanos y materiales, con el objetivo de que dichas ayudas atiendan de la forma más efectiva y rápida a las personas con el necesario arraigo en la ciudad de Alicante, implementando los mecanismos de control, seguimiento y efectividad en el tiempo de dichas ayudas", y la "elaboración de nuevos planes de divulgación del Observatorio de Medio Ambiente y del circuito cultural de los refugios antiaéreos de la ciudad".

El acuerdo entre PP y Vox, además de este decálogo de compromisos, también contempla "varios expedientes de modificaciones de crédito" para la ejecución de "importantes" proyectos para la ciudad.