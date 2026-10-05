Toni Pérez, tras el adelanto electoral: "Es el síntoma más claro de que el Gobierno está agotado"

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en una imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, cree que el hecho de que Pedro Sánchez haya adelantado las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, "es el síntoma más claro de que su Gobierno está agotado".

En un comunicado, ha afirmado que, tras ocho años "nefastos" para España y "especialmente aciagos para la provincia de Alicante en lo que al Gobierno del país se refiere", ha llegado "el momento" de "hablar en las urnas". "Esto se traduce en una esperanza para Alicante", ha apostillado.

"Ha llegado, por fin, el momento del cambio. De darle la vuelta a una política errática y cicatera, que se ha traducido en la peor crisis de vivienda que jamás se ha visto en España", ha añadido Pérez.

Asimismo, el presidente de la Diputación se ha referido a la "invasión de Ceuta" y a "la pasividad de Sánchez y su Gobierno" ante estos "hechos graves y recientes, pero que en realidad no son más que consecuencia de la descomposición de un Gobierno que ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto general del Estado", que "es su obligación constitucional", ha insistido.

Pérez ha calificado el Ejecutivo de Sánchez como "un Gobierno acorralado por la corrupción, solo pendiente de sus socios", y que, desde su punto de vista, deja el país "al borde del precipicio".

"Hemos visto un PSOE más preocupado por evadir su responsabilidad en los casos de corrupción que acosan a su presidente, incluso en su más directo entorno familiar, que por impulsar acciones o medidas reales que alivien la situación de ahogo económico que sufre la ciudadanía", ha apostillado.

Según Pérez, en el PP, "con Alberto Núñez Feijóo al frente", están "más preparados que nunca para cambiar el rumbo de este país y tener, ya es hora, un aliado en el Gobierno de España que sea capaz de cuidar de esta provincia tan maltratada por Pedro Sánchez y sus políticas", ha sostenido.

"Es el momento de que Alicante responda en las urnas, reclamando la posición que le corresponde dentro de este país en economía, vivienda, infraestructuras, turismo y en servicios", ha manifestado el presidente, quien ha sentenciado: "Hoy es el principio del fin del sanchismo y de lo que representa".