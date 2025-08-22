Una tormenta de granizo y fuertes vientos deja 30 l/m2 en pocos minutos en Ontinyent (Valencia)

Toda la Comunitat Valenciana está en alerta amarilla por lluvias y tormentas y se prevé la caída de rayos

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tormenta con granizo ha caido con fuerza este viernes en Ontinyent (Valencia) y se han acumulado hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocos minutos, causando algunos daños, según ha informado Avamet.

La fuerte granizada en Ontinyent, que está en plenas fiestas y que tiene programado para esta tarde a las 18.00 horas la entrada de Moros y Cristianos, ha estado acompañada de ráfagas húmedas, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h).

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado que se han movilizado dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos a Ontinyent para atender servicios de desprendimientos de cubierta en el techo de un supermercado y naves industriales, así como la caída de árboles. Además, el 112 gestiona seis incidentes relacionados por achiques, desprendimientos y daños en inmuebles.

Para este viernes, toda la Comunitat Valenciana está en aviso amarillo por lluvias y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que esta tarde se formarían chubascos con tormenta en zonas del interior, localmente fuertes y podrían alcanzar a zonas del litoral de forma más dispersa, con bastantes rayos previstos.

Las primeras tormentas del día han comenzado sobre las 13.00 horas en el interior central de Valencia, en zonas del Valle de Cofrentes-Ayora y de la Plana de Utiel-Requena.

Aemet ha señalado que han caído muchos rayos en la zona de Ayora, mientras que ha habido menos actividad eléctrica en Requena, pero con chubascos de intensidad fuerte de movimiento lento o estáticos en la zona, sobre todo en la zona sur de Requena.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha avisado a las 14.06 horas de la caída de un rayo en Ayora, que ha provocado un incendio forestal, que se ha dado por extinguido a las 14.52 horas. Hasta el lugar se habían movilizado un medio aéreo y unidad helitransportada, dos unidades de Bombers Forestals de la Generalitat y autobomba, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un coordinador forestal y unidad de prevención de incendios.

En cuanto a otros registros destacados de precipitaciones difundidos por Emergencias, con datos de Avamet, en la última hora se han registrado 27,6 l/m2 en Vallada o 22 l/m2 en Agullent. Entre las 10 y las 14 horas, se han alcanzado los 31,8 l/m2 en Requena; en Ayora, 16,8 l/m2; en Bicorp, 9,2 l/m2. Los Consorcios de Bomberos de Alicante y Castellón no han tenido servicios relacionados con las lluvias.