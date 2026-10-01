Las tormentas se acumulan en La Safor y pueden progresar hasta la Marina Alta durante esta noche

Archivo - Una persona pasea por la Playa de la Malvarrosa, a 25 de marzo de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes tormentas que están azotando a la Comunitat Valenciana se acumulan durante las últimas horas de este jueves en la comarca de La Safor, si bien pudieran progresar durante esta noche a la Marina Alta. Además, la zona "más peligrosa" es el norte de la provincia de Castellón, que corre riesgo de ramblas y barrancos afectados "si hay una lluvia muy importante".

Así lo ha indicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios, tras la reunión de coordinación celebrada esta tarde ante el episodio de lluvias y tormentas que está afectando a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

El conseller ha agradecido a todos los servicios y las administraciones que están colaborando y coordinándose ante esta situación, así como a la ciudadanía "que ha seguido las recomendaciones en todo momento". De hecho, según ha subrayado, Jefatura Provincial de Tráfico ha notificado una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60 por ciento. El titular de Emergencias también ha celebrado que el número de incidencias --once de acuerdo a las informaciones de su departamento-- es "reducido".

Dicho esto, ha explicado que las tormentas avanzan "lentamente", pero se desplazan "constantemente", a la vez que ha comentado que en municipios como Xodos y Eslida (Castellón) se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

Actualmente, ha detallado, las lluvias se desplazan a La Safor, si bien pueden progresar a la Marina Alta, zona que se encuentra en alerta naranja, pero donde "las lluvias pueden ser" de índole de alerta "roja en un momento determinado". Por tanto, ha pedido "máxima precaución" en todo el litoral norte de la provincia de Alicante.

Valderrama ha añadido que la zona en la que se observa "mayor situación de peligro" es el norte de la provincia de Castellón, puesto que hay posibilidad de que algún cauce o barranco pueda ser afectado "si hay una lluvia importante", por lo que "hay que tomar las medidas de precaución adecuadas en todo momento".

VALÈNCIA Y ÁREA METROPOLITANA

Sobre la ciudad de València y su área metropolitana, el conseller ha afirmado que "no hay problema por ahora" en estas zonas, aunque ha insistido en estar atentos "porque la situación es muy inestable". "Tenemos que tener en cuenta la temperatura del mar, los flujos de viento, de aire que están ocurriendo y tenemos que ser previsores", ha apostillado.

Respecto a las carreteras, ha comentado que se han registrado afecciones en la CV-205, CV-235, CV-25 y CV-675 fundamentalmente por caídas de piedras, por lo que, "en el momento que puedan ser limpiadas estas carreteras, se podrá circular con normalidad".

Valderrama asimismo ha hecho hincapié en que la alerta roja se va a mantener hasta este viernes. "Hemos convocado una nueva reunión a ver si este fenómeno ya ha pasado y se reevaluará la situación en ese momento" para "tomar las decisiones oportunas en todo momento", ha apuntado, para señalar que él cree que "es una forma de prevenir, de estar atentos todos a cualquier situación que se pueda producir y garantizar en todo momento la seguridad de las personas".