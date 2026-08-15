Las tormentas descargan 142 l/m2 en Torás (Castellón) y el viento supera los 110 km/h en Vallés (Valencia)

Webcam de Avamet en Torás (Castellón) - AVAMET

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas registradas durante la tarde de este sábado en la Comunitat Valenciana han dejado acumulaciones de agua de hasta 142,0 litros por metro cuadrado en Torás (Castellón) y rachas de viento de hasta 117 kilómetros por hora (km/h) en Vallés (Valencia), según la información de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En cuanto a las precipitaciones del día, con datos a las 18.30 horas de la tarde, por detrás de Torás, la localidad de Calles (Valencia) ha sumado 70,3 l/m2 en la zona de Alcotas. También han presentado datos significativos El Toro (Castellón) con 46,4 l/m2, Higueruelas (38,1 l/m2), Sinarcas (36,8 l/m2) y Beniatjar (35,7 l/m2), estas tres últimas en la provincia de Valencia.

Completan los principales registros del episodio Beniarrés (32,4 l/m2) y Gaianes (31,8 l/m2), en Alicante, junto a Alpuente (31,8 l/m2) y el Ràfol de Salem (29,7 l/m2), en Valencia.

Respecto al viento, los valores más elevados del temporal se han concentrado en la provincia de Valencia: a los 117 km/h de Vallés le han seguido la Granja de la Costera (107 km/h) y Benimuslem (101 km/h).

Asimismo, Torás ha registrado 100 km/h, Quatretonda ha alcanzado 96 km/h, Novetlè los 95 km/h, Alzira hasta 90 km/h y Paiporta (85 km/h), en la provincia de Valencia, además de en Villena (95 km/h) Alicante.