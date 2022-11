'Torna la Llum' vuelve con el disparo simultáneo de mascletaes en 14 municipios el 6 de diciembre

Gaspar destaca que el próximo año se buscará un festival "más ambicioso" para apoyar "esta manera de vivir de los valencianos"

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Torna la Llum' regresará el próximo martes 6 de diciembre, Día de la Constitución, con el disparo simultáneo de 'mascletaes' en 14 municipios de la provincia de Valencia: Alberic, Carcaixent, Alzira, Algemesí, Foios, Godella, Catarroja, Benaguasil, Riba-roja, Chiva, Canals, Aielo de Malferit, Requena y Utiel.

Así, lo han anunciado este lunes el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, en rueda de prensa para presentar la tercera edición de este festival junto a la presidenta de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana (Piroval), Mª José Lora; el artista fallero y diseñador del cartel del festival, Iván Tortajada; y otros representantes del sector.

Al respecto, Gaspar ha destacado que la pirotecnia es algo común de todos los municipios porque es "la manera de vivir de los valencianos, de generar felicidad". Así, ha recordado que esta iniciativa, impulsada por Piroval y subvencionada por la corporación provincial, nació en el contexto de la pandemia para contribuir a la reactivación de sectores tradicionales y consiste en el disparo simultáneo de espectáculos pirotécnicos en distintos municipios de la provincia.

Gaspar ha señalado que esta "será la última edición del 'Torna la Llum' en el formato que conocemos desde su aparición tras aquellos meses duros del confinamiento" ya que el próximo año se quiere hacer

"algo más ambicioso" y al respecto ha incidido en que "debe ponerse en valor todo el trabajo de la pirotecnia en la provincia de Valencia para visualizarla mucho más".

Además, ha afirmado que "la gente viene aquí porque somos potencia mundial en generar felicidad y cuando la gente es feliz, crea mejor, se comporta mejor y el país va mejor". A su juicio, "todo debe ir encaminado a la felicidad de la gente, incluso la política".

"RECUPERAR CONEXIÓN ENTRE MUNICIPIOS"

Gaspar ha apuntado que la Covid-19 "fue el catalizador para realizar este festival", aunque la Diputación ya llevaba un tiempo en contacto con Piroval porque la institución quería "recuperar esa conexión entre municipios que se había perdido".

"Algo debía hacer la casa de todos los municipios para juntarlos a todos porque no hay ninguno que no use pirotecnia para celebrar sus fiestas", ha señalado.

El presidente de la institución provincial ha indicado que la primera edición de 'Torna la Llum' "fue para decirle a la gente que se podían hacer castillos; decirle a los alcaldes que si la Diputación podía, ellos podían".

En esta línea, ha subrayado que "todo el mundo fue a ver aquel espectáculo y eso sí que fue 'Torna la Llum' porque fue ver castillos por primera vez después de muchos meses de silencio". "Ahora ya tenemos luz", ha celebrado.

Por su parte, la presidenta de Piroval ha agradecido el trabajo realizado para llevar a cabo esta tercera edición del festival, que "es la primera para reactivar la actividad del sector". Ahora trabajarán en "nuevas ideas y proyectos que permitan mantener los vínculos con la Diputación, una institución que, al igual que nuestras empresas, trabajan en contacto directo con los ayuntamientos".

TORNA LA LLUM

'Torna la Llum' es el nombre con el que la Diputación y Piroval bautizaron la iniciativa conjunta para ayudar al sector pirotécnico a recuperar actividad tras los meses de "fuertes" restricciones a causa de la Covid-19.

La institución provincial invirtió 300.000 euros en los 15 castillos disparados simultáneamente en julio de 2020, con más de 7.000 kilos de material pirotécnico.

En 2021 dio continuidad a esta línea de ayuda para financiar la segunda edición de un evento múltiple que, en esta ocasión, se trasladó al 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana y la tercera edición de esta iniciativa, que se celebrará el Día de la Constitución, con el disparo simultáneo de 14 'mascletaes'.