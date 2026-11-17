Signum Regis - TORRENT

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) celebrará del 23 al 26 de noviembre las jornadas 'Jaume I. Història, memòria i territori', que incluyen una exposición y tres conferencias dedicadas a la figura del monarca y a los orígenes medievales de la ciudad.

La iniciativa forma parte del Any Jaume I, la programación municipal de 33 actividades organizada con motivo del 750 aniversario de su muerte en 1276. Tras los actos celebrados durante el año y la inauguración de la ubicación definitiva de la escultura del monarca en la avenida al Vedat el pasado 9 d'Octubre, el calendario entra en su última etapa, vinculada a la Carta de Poblament de Torrent, otorgada el 28 de noviembre de 1248.

La muestra 'Jaume I i els nostres Arxius' se inaugurará el lunes 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en la sala de ceremonias civiles de la Casa de la Cultura. Entre sus piezas destaca el facsímil, procedente de la Real Academia de la Historia de Madrid, de la donación de Torrent y Silla que Jaume I realizó el 14 de enero de 1233 a la Orden de San Juan del Hospital para recabar su apoyo en la conquista de Valencia.

Podrá contemplarse también la Carta de Poblament de Torrent de 1248, que recoge las condiciones de asentamiento de los cincuenta primeros pobladores cristianos. Esta documentación ha sido cedida expresamente para la ocasión por el Archivo del Reino de Valencia, al que el Ayuntamiento agradece su colaboración.

El Archivo Municipal de Alzira participa con el pergamino número 1 de su colección de la Cancillería Real, que conserva el signo real original de Jaume I, el "signum regis". La exposición incluirá, además, reproducciones de los 'Furs de València', la 'Crònica de Jaume I' o 'Llibre dels Fets' y el 'Llibre del Repartiment', abierto por la página donde se menciona a Torrent.

También se mostrarán los cabreves 1 y 3 de Torrent y Picanya, conservados en el Archivo Histórico Municipal y fechados en los periodos 1567-1571 y 1621-1625, así como una moneda "diner valencià" de la época de Jaume I, cedida para la exposición por COMFET.

La selección contará con un catálogo bilingüe editado por el Ayuntamiento. El comisariado está a cargo de José Royo Martínez, cronista oficial de Torrent, y Linda María Ferrer Ureña, jefa de Sección de Archivo y Bibliotecas. El consistorio agradece la colaboración del Archivo del Reino de Valencia, la Real Academia de la Historia, el Archivo Municipal de Alzira, COMFET y las personas que han participado en la preparación de la muestra.

El Ayuntamiento invitará a los colegios de Torrent a realizar visitas para que el alumnado conozca el origen de Torrent, a través, estos documentos históricos.

Las tres conferencias se celebrarán a las 19:30 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura. El martes 24 de noviembre, Aurelià Lairón, cronista oficial de Alzira, abordará 'El trajecte de la mort de Jaume I'; el miércoles 25, Manuel V. Febrer Romaguera, cronista oficial de Alcàsser, hablará sobre 'L'època medieval a Torrent'; y el jueves 26, José Royo Martínez, cronista oficial de Torrent, cerrará el ciclo con 'L'estructura del règim senyorial de l'Orde de l'Hospital a Torrent'.

ACTIVIDADES INFANTILES

El 'Pasaporte Jaume I', disponible en las bibliotecas municipales, permitirá reunir sellos por la participación en las actividades conmemorativas y obtener monedas de chocolate que reproducen el "diner valencià", con el perfil del monarca en el anverso y una cruz en el reverso.

La programación incluye el cuentacuentos "De Jaumet a Jaume I" y un taller de títeres el 19 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Metro, así como un escape room basado en el 'Llibre dels Fets' el jueves 26, a las 18:00 horas, en la Biblioteca de la Casa de la Cultura. La ruta teatralizada 'Torrent medieval: Torrent i Jaume I', a cargo de Cucurucú Teatre, figura programada para el 28 de noviembre, a las 11:00 horas, con salida desde la plaza Major.

La entrega de los XIII Premios Carta de Poblament, prevista inicialmente para el 28 de noviembre, se ha trasladado al próximo mes de enero con motivo de las elecciones generales.