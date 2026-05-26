Torrent retira 600 toneladas de residuos en cuatro meses y refuerza la limpieza de vertidos incontrolados

Retirada de residuos en Torrent - TORRENT

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha retirado durante el primer cuatrimestre de 2026 más de 588 toneladas de residuos de distinta tipología --escombros, residuos voluminosos y poda, entre otros-- dentro de las labores de limpieza, recogida y eliminación de vertidos incontrolados desarrolladas en diferentes puntos del término municipal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento han destacado que estas cifras "evidencian" la realidad actual que afronta Torrent en materia de limpieza y gestión de residuos, especialmente en zonas diseminadas, urbanizaciones y áreas de aportación donde se producen acumulaciones y vertidos incontrolados que obligan a intervenir de manera continua.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que "estas cifras reflejan el enorme esfuerzo que está realizando diariamente el Ayuntamiento para mantener limpia la ciudad y responder con rapidez a los problemas que se generan en diferentes zonas del municipio". Asimismo, ha subrayado que "Torrent está destinando importantes recursos humanos, técnicos y económicos para actuar frente a los vertidos y mejorar la limpieza en todos los barrios y urbanizaciones".

Folgado ha añadido, además, que "este trabajo debe ir acompañado de responsabilidad y civismo, porque no es justo que unos pocos deterioren la imagen de la ciudad y generen un problema que acabamos pagando entre todos los vecinos".

REFUERZO DEL SERVICIO

El Ayuntamiento de Torrent lleva desarrollando durante este mandato una estrategia de mejora en la gestión de residuos y en la retirada de vertidos incontrolados, "especialmente orientada a las zonas diseminadas y urbanizaciones, donde este tipo de problemáticas presenta una mayor complejidad", han señalado desde el consistorio.

Concretamente, a lo largo del presente año se ha llevado a cabo una reorganización de los medios disponibles, priorizando un enfoque más técnico basado en la identificación de puntos críticos y la intervención directa sobre los denominados "puntos negros", mejorando la capacidad de respuesta y optimizando los tiempos de retirada de residuos.

Actualmente, el servicio dispone de equipos específicos destinados al repaso y adecuación de las zonas de contenedores, garantizando su correcta utilización y reduciendo la generación de acumulaciones indebidas en su entorno.

Asimismo, se ha reforzado la capacidad operativa para la retirada de residuos voluminosos y vertidos incontrolados mediante maquinaria especializada, contando con retroexcavadoras, dos camiones tipo ampliroll y dos camiones con pulpo, lo que permite actuar con mayor rapidez y eficacia en la recogida de enseres, restos de poda y residuos abandonados fuera de los circuitos ordinarios.

Además, durante el presente ejercicio se ha producido una adaptación relevante en los procesos de gestión de residuos derivada de la aplicación de nuevos criterios en las plantas de tratamiento, que actualmente ya no admiten la entrada de residuos mezclados como ocurría anteriormente. Esta circunstancia obliga ahora a realizar labores previas de clasificación y separación de residuos antes de su traslado a planta. Este nuevo procedimiento implica una mayor dedicación de medios humanos, técnicos y tiempos de trabajo.

En comparación con ejercicios anteriores, el modelo implantado durante 2026 está permitiendo desarrollar "una gestión más técnica y eficiente, basada en intervenciones focalizadas sobre los denominados 'puntos negros', sustituyendo modelos más generalistas por actuaciones específicas que permiten optimizar recursos y mejorar los resultados tanto en limpieza como en mantenimiento del entorno urbano y periurbano", han dicho..

Además, a lo largo de 2026 se han desarrollado múltiples actuaciones de limpieza y recuperación de espacios degradados en diferentes puntos del término municipal, consolidando una línea de trabajo enfocada no solo en la retirada de residuos, sino también en la prevención de nuevas acumulaciones y en la mejora progresiva del entorno.