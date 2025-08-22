Torrevieja (Alicante) confía en adjudicar la retirada de gallinas de sus calles a una nueva empresa en pocas semanas

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) confía en adjudicar en pocas semanas a una nueva empresa la retirada de gallos, gallinas y pollos de sus calles, por donde campan a sus anchas desde hace años, después de que la mercantil ganadora de la licitación para prestar este servicio declinara el contrato.

Así lo ha explicado la concejala de Bienestar Animal de la ciudad, Concha Sala, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha apuntado que el próximo paso es que la mesa de contratación llame a la siguiente compañía clasificada para determinar si va a realizar estos trabajos.

La edil ha detallado que técnicos municipales le han indicado que el tiempo para que esto ocurra es cercano a un mes, aunque espera que se resuelva "en 15 días" y cuanto antes, si bien es consciente de que se tienen que cumplir los plazos legales.

Sala espera que se pueda firmar el contrato en septiembre y cuando eso ocurra la Concejalía, junto a técnicos y funcionarios, se reunirá con la nueva empresa para determinar en qué zonas se va a iniciar la retirada de estas aves y a qué lugares se van a trasladar y donde "estén bien cuidadas", como por ejemplo santuarios de animales o granjas escuela.

"Había varias empresas interesadas. La mesa de contratación se reunió y valoró las ofertas presentadas con lo que indica el pliego de condiciones. La primera, que es a la que se le adjudicó provisionalmente el servicio, ha dicho que no lo va a hacer. Entonces, automáticamente, aunque lleva sus plazos, se pasa a la siguiente", ha concretado la edil, que ha apuntado que desconoce los motivos por los que la ganadora ha rechazado realizar los trabajos.

NIEGA QUE HAYA 700 AVES: "SE PUSO UNA CANTIDAD A OJO"

De otro lado, ha reconocido que desconoce el número exacto de ejemplares de gallos, gallinas y pollos que hay por las calles de Torrevieja, ya que "eso es imposible de contar", y ha aclarado que que por las calles de Torrevieja no hay 700 gallos, gallinas y pollos porque esa cantidad "se puso a ojo" en el pliego del contrato para hacer una estimación y que el servicio no se quedara "corto".

En este sentido, ha aseverado que el Ayuntamiento pagará a la adjudicataria por todas aquellas aves que recoja y que esta tendrá que justificar el número de animales y el tiempo que tarde en realizar la actuación. "Se le pagará a la empresa en función del número", ha apostillado.

NI ATAQUES NI ATROPELLOS

De otro lado, preguntada por si tiene constancia de que haya habido ataques de estas aves a personas o incidentes como atropellos por vehículos en la ciudad, ha asegurado: "No tenemos constancia de nada de eso".

Al respecto, ha manifestado que "este contrato se hizo con carácter totalmente preventivo" porque el Ayuntamiento era conocedor de la proliferación de aves por zonas cercanas a parques municipales, de donde salieron tras ser liberadas, y luego se han ido reproduciendo con el paso del tiempo tras anidar y crear "sus pequeñas colonias en los alrededores". "Me imagino que también ayudaría la pandemia, cuando había ese silencio absoluto", ha afirmado.

Según Sala, el objetivo de estos trabajos es "evitar" que en el futuro pueda haber infecciones, problemas de insalubridad, accidentes de tráfico "al cruzar de un parque a otro" o que algún animal "pique" a personas, especialmente menores o vulnerables. En definitiva, ha sentenciado, que la convivencia en Torrevieja "sea como piden los ciudadanos, lo más amable posible".