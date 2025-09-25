Torrevieja y Barakaldo, nuevas sedes del festival Bigsound en 2026

Archivo - Imagen de archivo del BigSound Festival, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Torrevieja (Alicante) y Barakaldo (Vizcaya) serán en 2026 nuevas sedes del festival Bigsound. De esta forma, se suman a las de València, Sevilla y Pontevedra, por lo que contará con cinco ediciones en España.

En concreto, el evento de Torrevieja tendrá lugar los días 25 y 26 de julio en el Parque Antonio Soria, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, según ha indicado la organización en un comunicado.

La nueva sede de Torrevieja supone una "apuesta estratégica" por el turismo juvenil y cultural en la Costa Blanca, "contribuyendo a la descentralización y a la proyección internacional de la ciudad como destino vibrante y dinámico".

Por su parte, el 3 y 4 de julio de 2026, el exterior del Recinto Ferial de Ansio se convertirá en el escenario de la primera edición de Bigsound Barakaldo, lo que consolidará a la localidad como "un nuevo epicentro de la música mainstream y urbana en el norte del país, atrayendo tanto a público local como a visitantes de toda la península".

Con su llegada a Torrevieja y Barakaldo, Bigsound "reafirma su apuesta por construir un mapa musical diverso y descentralizado", acercando la música mainstream y urbana a nuevos territorios. De esta forma, en 2026 buscará seguir consolidándose como "uno de los principales encuentros de música urbana en Europa".

Durante sus cinco ediciones en València, Bigsound "superó los 200 millones de euros de impacto económico directo, y casi 300 millones de euros de impacto indirecto e inducido; generó más de 2.200 empleos directos y 2.000 indirectos, y alcanzó una ocupación hotelera de hasta el 92% en algunas de las jornadas del festival".

En su desembarco en Galicia, en Pontevedra reunió a más de 35.000 asistentes en su primera edición, alcanzando un "impacto estimado de 14 millones de euros y movilizando a más de 1.300 profesionales".

Asimismo, en sus dos ediciones en Sevilla, celebradas en la Plaza de España en el marco de Icónica Sevilla Fest, Bigsound ha congregado a más de 30.000 asistentes, de los cuales el 41% no residía en la ciudad y un 16% era público internacional.

En cuanto al perfil del público, en conjunto, la edad media se sitúa en torno a los 27 años, con una franja predominante de más del 50% del público entre los 25 y los 36 años y un 24% entre los 18 y los 24 años. Respecto al género, mantiene un equilibrio diverso, con un 56% de mujeres, un 44% de hombres.