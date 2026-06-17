Torrevieja cierra una zona de baño de las piscinas naturales de Juan Aparicio por valores anómalos en el agua - AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha cerrado una zona de baño de las piscinas naturales del paseo Juan Aparicio por "una incidencia puntual detectada en los controles rutinarios de calidad del agua", tras recibir una comunicación de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, por valores anómalos en el agua.

Así, la Concejalía de Playas ha activado este miércoles el protocolo previsto en el Sistema de Gestión de Playas y se ha puesto en marcha todo el operativo previsto para estos casos. La Policía Local ha procedido al cierre temporal de la zona de baño, mientras que el Servicio de Salvamento y Socorrismo ha izado la bandera roja y ha informado a las personas usuarias sobre esta medida de carácter preventivo, han detallado fuentes municipales en un comunicado.

Paralelamente, la empresa mixta Agamed ha realizado una nueva toma de muestras de agua con el objetivo de verificar la evolución de los parámetros detectados. La situación está siendo objeto de "seguimiento continuo" por parte de las administraciones y servicios técnicos competentes, ha precisado el consistorio.

El Ayuntamiento ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía", ya que "se trata de un procedimiento protocolario previsto para garantizar en todo momento la máxima seguridad y calidad de las aguas de baño".

Según la administración local, "la incidencia se circunscribe exclusivamente al punto de control analizado y se está actuando con la máxima rapidez y coordinación" y la zona de baño "volverá a abrirse al público tan pronto como los resultados de las nuevas analíticas confirmen que los parámetros han recuperado los niveles adecuados para el baño, circunstancia que será comunicada de forma inmediata a vecinos y visitantes".