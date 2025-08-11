Torrevieja concierta un préstamo de 32 millones con Eurocaja Rural para financiar proyectos "clave"

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha adjudicado la concertación de un préstamo bilateral a largo plazo con Eurocaja Rural por un importe total de 32.670.566 euros, destinado a financiar inversiones "estratégicas" recogidas en el presupuesto municipal de 2025.

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Administración Local, ha autorizado la operación tras confirmar que, de conformidad con la documentación remitida, el ahorro neto del Ayuntamiento es positivo y el índice de endeudamiento se sitúa por debajo del límite del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en 2024, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La autorización se otorga para el presente ejercicio económico y conforme a las condiciones aprobadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas. La operación tendrá una duración de 12 años, con dos años de carencia inicial, y funcionará durante este primer periodo como una disposición gradual, adaptándose a las necesidades de tesorería. Durante la carencia solo se devengarán intereses por las cantidades dispuestas.

En la licitación se recibieron siete ofertas procedentes de cuatro entidades financieras. Todas ellas cumplían los requisitos de prudencia financiera y se presentaron por el importe total solicitado.

Las propuestas incluyeron ofertas a tipo variable referenciado al Euribor a 12 meses y a tipo fijo. Tras la valoración técnica y económica, la oferta mejor puntuada ha sido la de Eurocaja Rural S.C.C., a tipo fijo del 2,47%, lo que "supone un coste muy por debajo del máximo permitido por la normativa, lo que garantiza un endeudamiento responsable y eficiente para el municipio".

El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, ha destacado que "la respuesta del sector financiero confirma la excelente situación económica del Ayuntamiento de Torrevieja, que nos permite acceder a financiación en condiciones muy ventajosas". "Este préstamo nos permitirá ejecutar un ambicioso programa de inversiones sin comprometer nuestra estabilidad presupuestaria", ha subrayado.

Entre las actuaciones que se financiarán con este préstamo figuran: inversión en reposición de infraestructuras y asfaltado (5.000.000 euros), obras de reordenación de zonas adyacentes al Puerto (4.900.000 euros), remodelación de las Eras de la Sal y Fábrica de Hielo (2.340.000 euros), repavimentación y reparación del Dique de Levante (2.418.600,90 euros), remodelación del edificio de La Plasa (4.500.000 euros), paseo de la playa de los Locos (1.000.000 euros), Centro de Alzheimer (1.300.000 euros).

"Desde el Ayuntamiento de Torrevieja invertimos en mejorar la ciudad, generar empleo y dinamizar la economía local, demostrando que la gestión responsable y la estabilidad financiera son la base para poder transformar nuestra ciudad", ha concluido Paredes.