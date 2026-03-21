Torrevieja convoca un minuto de silencio este domingo por el crimen de la menor de tres años

Imagen de Eduardo Dolón - AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha convocado un minuto de silencio este domingo tras el crimen de violencia vicaria en el que ha sido asesinada una menor de tres años esta madrugada en la localidad.

Así lo ha manifestado el consistorio, después de que se conociera que la Guardia Civil está investigando el asesinato de una menor de tres años supuestamente a manos de su padre, un hombre de 40, en Torrevieja, en un caso en que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos por si se trata de un caso de presunta violencia vicaria.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la localización de dos cuerpos: el de la menor de tres años y el de su progenitor, en casa de este. Los hechos se han producido durante esta noche, detallan las mismas fuentes. Por su parte, el Instituto Armado ha informado de que la madre de la menor, una mujer de 36 años, expareja del presunto autor, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

En un comunicado, el consistorio de Torrevieja expresa su "más profunda consternación y dolor" ante el trágico asesinato de una menor, presuntamente a manos de su padre. "Este terrible suceso nos golpea como sociedad y nos recuerda la necesidad de seguir trabajando unidos en la protección de la infancia y la erradicación de cualquier forma de violencia en el ámbito familiar", han apuntado.

Desde el primer momento, señalan, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, como el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer en la Generalitat Valenciana, Felipe del Baño, se han mantenido en contacto con la familia y el ayuntamiento.

"Invitamos a vecinos a sumarse a este acto de recogimiento y condena, como muestra del compromiso colectivo con una sociedad más justa, segura y libre de violencia", han apostillado desde el consistorio.