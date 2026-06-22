La tortuga Diana vuelve a Dénia y pone 106 huevos

La tortuga Diana - FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC

ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Xaloc Mar ha anunciado el primer caso de nidificación de tortuga boba en las costas de la Comunitat Valenciana este 2026. Esta vez, el evento ha tenido lugar en la playa de la Marineta Casiana, en Dénia (Alicante), y ha estado protagonizado por la tortuga que desovó en 2025 y 2023, bautizada como Diana, que ha puesto 106 huevos.

El aviso se ha producido durante la madrugada de este lunes, cuando el gerente de Marina el Portet de Dénia, Héctor Villar, detectó la presencia del animal en la playa y alertó a la Red de Varamientos. El nido fue localizado gracias a la "rápida" actuación y la vigilancia "constante" del Ayuntamiento de Dénia y sus técnicos, según ha indicado la ONG en un comunicado.

Dado que Diana había depositado la puesta en una zona de la playa "muy próxima" al mar, lo que suponía un "riesgo para la viabilidad del nido" por "posibles inundaciones", se puso en marcha una intervención "inmediata".

El protocolo de actuación ha sido dirigido por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente. Del total de la puesta, 96 huevos han sido trasladados a la playa de Los Albaranes (Dénia), un entorno "seguro" para la incubación.

Además, las labores de traslocación han sido dirigidas por el equipo del investigador de la Universitat de València (UV) Jesús Tomás, mientras que la ONG Xaloc Mar ha asumido las labores de protección del nido en su nueva ubicación.

Paralelamente, durante el proceso, el investigador de la Universidad Politécnica de València (UPV) Eduardo Belda ha instalado un transmisor satelital en el caparazón de la tortuga 'Diana'.

Este dispositivo, de acuerdo con la ONG, resultará "fundamental" para que los expertos puedan realizar un seguimiento de sus rutas marinas y poder saber dónde realiza sus próximos nidos.

Finalmente, los diez huevos restantes han sido trasladados por el equipo de la Fundación Oceanogràfic a las incubadoras del Arca del Mar, donde permanecerán bajo condiciones controladas para maximizar sus "posibilidades de éxito".

Asimismo, la ONG ha recordado que, según el protocolo 'Alerta tortuga', si una persona se encuentra una tortuga en la playa o el rastro que deja en la arena de entrada y salida del mar, debe llamar al teléfono de emergencias.