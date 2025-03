Un total de 1.163 mujeres migrantes y supervivientes de violencia de género reciben apoyo de Por ti Mujer en 2024

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Por ti Mujer atendió solo en 2024 en Valencia a 1.163 mujeres migrantes, y víctimas y supervivientes de violencia machista en situación de exclusión social. En concreto, el 41,22 por ciento del total de las mujeres atendidas afirman ser o haber sido víctimas o supervivientes de violencia machista, mayoritariamente por parte de su pareja o expareja (83.72%) y cerca de la mitad de ellas han interpuesto una denuncia (el 49,69%).

La entidad ofrece un itinerario de apoyo integral para estas mujeres que enfrentan situaciones de violencia económica, dificultades jurídicas para el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas y en muchos casos inseguridad en el acceso a una vivienda, según ha indicado la asociación en un comunicado.

Las dificultades para la regularización a las que obliga la ley de extranjería hacen que el 51.64% de las mujeres atendidas en 2024 tenga solamente pasaporte por estar en situación irregular, proceder de un país no comunitario o tener visado de turismo.

A la situación de migración y a la violencia machista se unen además otros condicionantes sociales de riesgo de exclusión para las mujeres como son la violencia económica, la situación laboral de desempleo o el trabajo precario. El 56.97% de las mujeres atendidas por Por Ti Mujer en 2024 está en situación de desempleo y el 19,28% de las mujeres atendidas no dispone de ningún tipo de ingreso mensual.

Más de la mitad de las mujeres atendidas en 2024 dispone de ingresos inferiores a 500 euros mensuales y solo el 16,52% tiene más de 1000 euros de ingresos mensuales. Las usuarias que sí están empleadas (41,91%) trabajan mayoritariamente sin contrato. El 74,77% de las mujeres con empleo se dedican al trabajo del hogar y los cuidados, sector profesional feminizado y precarizado.

La situación de acceso a la vivienda también forma parte de los factores de riesgo de exclusión que viven las mujeres. Más de un tercio de las mujeres atendidas en 2024 (36,66%) vive en situación de alquiler compartido. Además, la entidad ha dado apoyo a 88 familias afectadas por la dana desde el área de inclusión social.

La asociación ofrece atención integral especializada en migración y violencia machista mediante asesoramiento, seguimiento, acompañamiento presencial a recursos externos y derivación a otras entidades y recursos públicos.

ITINERARIO

El itinerario que la entidad ofrece a las mujeres consta de una primera acogida donde se realiza una entrevista diagnóstico de valoración de la situación psicosocial, los intereses y necesidades que presenta cada mujer y posteriormente se les ofrece orientación y acompañamiento individual y personalizado.

La organización les da apoyo, por un lado, socio-administrativo (para la homologación de títulos, empadronamiento, solicitud de ayudas y prestaciones en servicios sociales, educación y salud) y por otro, apoyo jurídico en cuestiones de violencia sexual, de género y familiar (denuncias, divorcios, responsabilidad parental, solicitud de residencia por violencia de género).

Además, la entidad ofrece apoyo psicológico (duelo migratorio, violencia de género, violencia sexual y espacios grupales para el bienestar emocional), apoyo en extranjería (arraigos, reagrupación familiar, renovación de tarjetas, protección internacional, visado por estudios, nacionalidad) y también apoyo en ámbito laboral (acompañamiento en la búsqueda de empleo mediante diseño de itinerarios personalizados, mejora del currículum y alfabetización digital).

NACIONES UNIDAS

La presidenta de Por ti Mujer, Lucy Polo, asistirá a la 69 asamblea de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York del 10 al 21 de marzo de 2025.

En la actualidad, Por Ti Mujer es una de las organizaciones que representará a la plataforma 'Women Against Violence Europe' (WAVE) como entidad consultiva acreditada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC). A esta reunión asiste la comisión jurídica, representantes de los estados adheridos a Beijing para exponer sus avances en políticas de protección de las mujeres y también organizaciones de la sociedad civil como contrapeso de la visión política.

Igualmente, Polo participará como ponente en el evento organizado por European Network of Migrant Women (ENoMV) titulado 'Women & International Protection: Systemic Sex Discrimination as a Form of Persecution', y expondrá las dificultades de las mujeres que viven en persecución por el conflicto armado de Colombia y defenderá la obligación de la comunidad internacional de reconocer la persecución por género como causa de asilo y garantizar protección.

"A pesar de los avances normativos, persisten barreras para alcanzar justicia y reparación, lo que exige fortalecer las políticas de género en los procesos de paz y asilo para garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres. La protección internacional se presenta como un imperativo ético y jurídico para reparar a las mujeres y evitar su retorno a zonas de riesgo", han manifestado desde la asociación.