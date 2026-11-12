Un total de 20 operarios y maquinaria limpian la Plaza del Ayuntamiento tras la retirada de Acampada València

Imagen de los trabajos de limpieza tras la retirada de Acampada València. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 operarios y diferente maquinaria limpian la Plaza del Ayuntamiento tras la retirada de Acampada València, que este mismo jueves ha comenzado a retirarse de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde llevaba instalada desde el pasado 3 de octubre y justo un día después de la jornada de huelga general por una vivienda digna y las diferentes manifestaciones.

Fuentes municipales han detallado a Europa Press que trabajan en las labores de limpieza cuatro volquetes, un schorling recolector industrial, dos furgonetas polivalentes, una caja abierta, tres peones, una barredora y dos encargados. En total, hay 20 operarios de los servicios municipales realizando las labores de limpieza.

Esta misma mañana, la alcaldesa de València, María José Catalá, aseguraba que "recuperar la plaza de todos ya es una buena noticia" e insistía en que "no hay negociación con quien quiere conseguir las cosas por la fuerza y, sobre todo, con quien no respeta los cauces democráticos".