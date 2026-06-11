Un total de 277 conductores, a disposición del juez en mayo en la Comunitat por delitos contra seguridad vial

Archivo - Un guardia civil regulando el tráfico, a 5 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy, se cumple una semana desde que la DANA arrasara la Comunitat Valenciana. Hasta el momento, hay 211 víctimas mortales y cuantiosos d - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición judicial el pasado mes de mayo a un total de 277 conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Del total, 123 pasaron a disposición judicial por conducir sin permiso o licencia --de los cuales 58 son por la pérdida total de puntos, siete por ser privado cautelarmente por decisión judicial, uno por ser privado definitivamente por decisión judicial y 57 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 132 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; 14 por conducción temeraria; uno por exceso de velocidad y siete por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 68 conductores por carecer de permiso o licencia; 70 por conducir bajo los efectos del alcohol; cuatro por conducir con drogas en el organismo y cinco por conducción temeraria.

En la de Castellón, se actuó contra 13 conductores por carecer de permiso o licencia; 15 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol; dos por conducir con drogas en el organismo y uno por exceso de velocidad.

Finalmente, en la provincia de Alicante, los agentes procedieron contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia; 47 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por conducir con drogas en el organismo y nueve por conducción temeraria.