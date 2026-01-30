Un total de 340 personas podrán presenciar una mascletà de las Fallas 2026 desde el balcón del Ayuntamiento

Archivo - Imagen de archivo de una mascletà. - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado las bases para regular el sorteo de invitaciones para presenciar una mascletà de las Fallas 2026 desde el balcón principal de la casa consistorial. Según este acuerdo, el consistorio repartirá un total de 10 invitaciones diarias, válidas para dos personas cada una, para los días comprendidos entre el 1 y el 19 de marzo, a excepción de los días 8 y 13 de marzo.

En total, podrán disfrutar de esta experiencia 340 personas mayores de edad, empadronadas en la ciudad y que se inscriban previamente a través de la web municipal.

Las bases del sorteo indican que con las inscripciones registradas se generará una base de datos que se utilizará exclusivamente para la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo mediante un procedimiento informático.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 9 de febrero, a las 00:00 horas, y permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de febrero, a las 23:59 horas. A cada persona agraciada le corresponderán dos invitaciones para un día concreto, que no podrá ser modificado, y cada una de las invitaciones será personal e intransferible para la persona ganadora, mientras que la segunda será para un acompañante de su elección. Una vez realizado el sorteo, el resultado será comunicado a las personas ganadoras por correo electrónico, detalla la corporación municipal en un comunicado.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las mascletaes, se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto. Asimismo, si alguna mascletà tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día.

CASI 19.000 SOLICITUDES EN 2025

El año pasado participaron en este sorteo un total de 18.987 personas. De estas casi 19.000 solicitudes, 3.383 más que en 2024, 7.228 fueron excluidas por no cumplir los requisitos de edad o empadronamiento.

El sorteo, realizado mediante un sistema informático, despertó un mayor interés entre las mujeres (11.670 frente a 7.482 hombres) y generó inscripciones a todas horas, desde la apertura del plazo hasta el último segundo.