Un total de 37 conciertos y repertorios integram la oferta "diversa y cercana" del ciclo 'Cambra al Palau'

Presentación de 'Cambra al Palau' - PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 programas --cuatro más que la temporada anterior-- integran el ciclo de cámara de Palau de la Música de València, que abarca desde el Renacimiento hasta la actualidad con una amplia nómina de solistas internacionales, músicos y ensembles de la Orquesta de València, artistas nacionales y destacados grupos valencianos.

'Cambra al Palau', cuya presentación han presentado este viernes el director del auditorio, Vicente Llimerà, y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, comenzará el 7 de noviembre y se desarrollará en la Sala Rodrigo hasta el 24 de junio. Ambos han subrayado que se trata de "es uno de los ciclos más antiguos que posee el auditorio y se desarrolla en una de las salas que más más fascina al público, por su acústica y su cercanía con los artistas", así como la "diversidad de estilos, formas, conjuntos y épocas que se dan encuentro" que se dan cita en él.

'Manuel de Falla, entre la influencia y la creación', interpretado por el violinista Miguel Colom, el violonchelista Fernando Arias, el flautista Álvaro Octavio, el oboísta Ángel Luis Sánchez, el clarinetista Pablo Barragán y el clavecinista Benjamin Alard, dará el pistoletazo de salida.

La dimensión internacional del ciclo se verá reforzada por la participación de destacadas figuras y agrupaciones de reconocido prestigio. Entre ellas, figura el recital del violinista Frank Peter Zimmermann, junto al pianista Dmytro Choni, con un programa dedicado a la tradición musical vienesa. También la presencia del Attacca Quartet, agrupación neoyorquina que ofrecerá el programa "Weird Grooves", así como la del conjunto belga Het Collectief, que explorará las fronteras del sonido entre Debussy y Schönberg.

A estas propuestas se suma el encuentro entre el virtuoso de la trompeta Allen Vizzutti y Spanish Brass, con "Beautiful Journey", en una muestra de la diversidad de lenguajes y sonoridades que caracteriza esta temporada.

La programación contará también con destacadas formaciones e intérpretes del ámbito nacional, como Tiento Nuovo e Ignacio Prego, que presentarán "Napoli Inedita"; el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, con "Geografías de la guitarra: de Bach a la modernidad iberoamericana", y el Ensemble Modern, dirigido por Josep Planells.

No faltará los dos actuales artistas en residencia, que actuarán junto a los Solistas de la Orquesta de València. Por una parte, el trompetista Pacho Flores, acompañado por Alexis Cárdenas como líder invitado, Marcel Montcourt al cuatro venezolano y Mario Capodicasa al contrabajo, ofrecerá el programa "Del Barroco al pulso latinoamericano: virtuosismo, mestizaje y nuevas sonoridades". Por otra, el contrabajista Edicson Ruiz presentará el programa "Contrabajo: tradición y modernidad". Asimismo, el profesorado de la Orquestra de València tendrá un papel destacado a través de distintas formaciones y colaboraciones con solistas invitados.

El violonchelista Lluís Claret protagonizará el concierto conmemorativo del 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals, acompañado por la sección de chelos de la Orquestra. Por su parte, el Cor Jove de la Generalitat Valenciana, dirigido por José Vicente Balaguer, se unirá a los solistas de la Orquestra en el programa titulado "Mater Dolorosa, de la súplica a la compasión".

La programación reunirá igualmente a destacados intérpretes y agrupaciones valencianas, con propuestas que "reflejan la vitalidad de la escena musical del territorio". Prueba de ello son el Grup Instrumental de València, con "Mouvements et flux sonores", y La Dispersione, que explorará la relación entre música y danza barroca en "Les caractères de la musique et la danse", con Eva Narejos, danza barroca; Margarita Rodríguez, soprano, y Joan B. Boïls, director.

También participarán el cuarteto de metales Art of Brass València, el guitarrista José Luis Ruiz del Puerto, el flautista Joaquín Gericó y la Orquesta de Cámara de Torrevieja, dirigida por José Francisco Sánchez, entre otros intérpretes y conjuntos. A esta presencia se suma el programa "Identidades. La obra de cámara de J. Colomer", con Jacobo Christensen al violín, Leonardo Chiodo al violonchelo y Carlos Apellániz al piano, que pone el foco en la creación contemporánea y en las distintas identidades musicales.

La recuperación del patrimonio tendrá también un espacio propio con propuestas como "Y desdichada yo que en mar incierto... Poetisas castellanas del Renacimiento", a cargo de Piacere dei Traversi; los Responsorios de Tinieblas, de Tomás Luis de Victoria, interpretados por Stile Antico; y "Filia Musicae", con obras de compositoras del Barroco como Lucrezia Orsina Vizzana, Chiara Margarita Cozzolani, Isabella Leonarda y Rosa Giacinta Badalla, a cargo de Pergamo Ensemble.

PROGRAMA VOCAL

El programa dedicado a la música vocal incluirá también el concierto del Día Internacional de la Música, el 22 de noviembre, con un homenaje a Joaquín Rodrigo a cargo de la soprano Sandra Ferrández y el pianista Miquel Estelrich. El tenor Sergio Escobar y el pianista José Ramón Martín Díaz ofrecerán "Un viaje de ida y vuelta: canciones de aquí y de allá", mientras que Carmen Lázaro, mezzosoprano; Rafael Serrallet, guitarra, y Luis Fernández Castelló, clarinete, protagonizarán "Fantasías y arias".

La soprano Júlia Farrés-Llongueras y el guitarrista José Luis Ruiz del Puerto interpretarán "Lorenzo Palomo en el recuerdo", y la soprano Eugenia Burgoyne, el clarinetista Miguel Ángel Tamarit y la pianista Marisa Sedano completarán las propuestas vocales e instrumentales de la temporada.

Uno de los "hitos" de esta edición será el concierto de La Grande Chapelle, dirigida por Albert Recasens, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), dentro de la programación conmemorativa del quinto centenario del nacimiento de Felipe II. Esta colaboración, que cuenta con el apoyo de esta entidad, refuerza la dimensión patrimonial del ciclo y contribuye a impulsar la recuperación, interpretación y difusión del repertorio histórico español, en una cita que conecta música, memoria y patrimonio cultural. El ciclo contará también con la colaboración del Festival 10 Sentidos.

La programación incluirá asimismo la participación del Ensemble Sonido Extremo, con Jordi Francés y Toni Marsol, dentro de las propuestas dedicadas a la creación musical contemporánea.

El piano tendrá un protagonismo especial a lo largo de la temporada, con recitales que recorren distintas épocas y lenguajes. Xavier Torres abordará las Variaciones Goldberg de Bach; Carles Marín explorará el universo pianístico de Mozart con "Mozart en transformación: de la expresión clásica al virtuosismo de la fantasía"; Alba Ventura interpretará la Suite Iberia de Isaac Albéniz, y Noelia Rodiles presentará un programa titulado "Reminiscencias".

La programación incluirá asimismo a Pablo Martínez, con un programa dedicado a Joaquín Nin precedido de una conferencia de Justo Romero, y a Adolfo Bueso, que recorrerá tres siglos de sonatas para piano.

A estos recitales se suman las propuestas que combinan el piano con otros instrumentos, como el encuentro de Zimmermann y Choni, en el que el diálogo entre violín y piano permitirá explorar algunas de las grandes páginas del repertorio europeo.