Un total de siete heridos en un accidente entre dos coches y un autobús en Santa Pola

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado heridas en un accidente entre dos coches y un autobús acaecido en la carretera N332A, a su paso por el término municipal de Santa Pola (Alicante).

Según precisa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se ha registrado sobre las 17.30 horas de la tarde de este viernes.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU, dos unidades SVB, una unidad SVA de enfermería y una ambulancia convencional.

Los servicios médicos han asistido a siete personas heridas. Al Hospital de San Juan han sido trasladados un hombre de 54 años y una mujer de 53 años, ambos por contusiones.

A la Clínica Vithas Perpetuo Socorro se ha llevado a un hombre de 27 años por herida en una pierna, mientras que al Hospital General de Elche han sido evacuados un hombre de 44 años y dos mujeres de 24 y 50 años, todos ellos por policontusiones.

Por último, al Hospital del Vinalopó de Elche ha sido trasladada una mujer de 59 años por contusiones.