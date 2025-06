Trabajadores de Servicios Sociales de València se concentran para reclamar al Ayuntamiento más personal: "Es un caos"

El equipo de Catalá afirma que están incorporando profesionales para cumplir ratios y "subsanar la dejadez del gobierno de izquierdas"

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de València se han concentrado este viernes frente al consistorio valenciano para reclamar más personal ante las "necesidades muy acuciantes" que existen en estos centros. "Es un caos", han alertado.

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press Alicia Gómez, secretaria de Organización de UGT, durante la protesta, convocada por UGT, CCOO y CSIF y a la que también han asistido desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).

Bajo el lema 'Sense personal no hi ha Serveis Socials' y con pancartas que claman 'No podem més', 'Personas sin atender' o 'Servicios sociales, servicio esencial = servicio de calidad', y ataviados con camisetas de 'Serveis socials RIP', los manifestantes han gritado sus proclamas con megáfonos y acompañados de silbatos.

Ruiz ha denunciado la "falta de personal" en los centros de Servicios Sociales, que sufren "durante varios años ya y que en estos momentos es muy crítica". "Hay una necesidad muy grande de personal en todos los centros de servicios sociales y donde hay unas necesidades muy acuciantes de emergencia que se deben resolver de manera inmediata. Necesitamos que la corporación dote a los centros de personal inmediatamente", ha reclamado.

La representante de UGT ha señalado que desde el gobierno local les manifiestan que se va a dotar a los centros de más personal y hacen referencia a los procesos selectivos. Al respecto, Ruiz ha precisado que "se van incorporando con cuentagotas los profesionales que estaban previstos que se incorporaran" y ha sostenido que "eso no resuelve nada" porque "es insuficiente".

"ES TOTALMENTE INSUFICIENTE"

"Se agradece toda incorporación, pero es totalmente insuficiente para cómo están los centros", ha aseverado, al tiempo que ha argumentado que, al ser resultado de procesos selectivos, personal del Ayuntamiento de València se ha ido a otros municipios y "se ha desabastecido" el consistorio, lo que se une a la "presión asistencial". "Es un caos, hay muchas necesidades para toda la población en general y que no se pueden satisfacer actualmente", ha lamentado.

En el último mes, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han convocado un total de cinco concentraciones, las cuatro primeras en los propios centros de servicios sociales y la última este viernes en la plaza del Ayuntamiento.

En concreto, las organizaciones sindicales reclaman al Ayuntamiento "atajar las interminables listas de espera" y que se cubran las "193 plazas vacantes".

COMPROMÍS Y PSPV CRITICAN EL "DESMANTELAMIENTO" DEL SERVICIO

A la concentración de este viernes ha asistido también la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, quien ha defendido en un comunicado que los servicios públicos "deben estar fuertes y dotados de plantilla" y ha denunciado que desde que María José Catalá es alcaldesa de la ciudad "están recortando recursos de este servicio esencial, no están cubriendo las bajas, no están apoyando a las necesidades de los centros y están reduciendo todas las ayudas como la dependencia y la atención a las personas más vulnerables".

En este sentido, Robles ha acusado al PP de "querer desmantelar los servicios sociales municipales" y ha criticado a Catalá por hacer "anuncios grandilocuentes, como la incorporación de 150 personas a la plantilla municipal sin especificar dónde, ni cuándo ni cómo, y después hace todo lo contrario: un recorte en los servicios sociales.

En la misma línea, desde el PSPV, la concejala Maite Ibáñez ha denunciado en un comunicado la "situación crítica" de los servicios sociales municipales "por culpa del desmantelamiento que ha emprendido María José Catalá desde que llegó al Ayuntamiento hace dos años".

La socialista ha considerado que la concentración de los trabajadores "es claramente el retrato del abandono de la señora Catalá a los servicios sociales y a la atención a la ciudadanía" y ha denunciado el "incumplimiento continuado de las ratios de personal" que "cada día va a más", y ha exigido al consistorio que "rectifique".

EQUIPO DE GOBIERNO DENUNCIA "MENSAJES FALSOS DE DESATENCIÓN"

Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha acusado a PSPV y Compromís de "confundir a la opinión pública" y de lanzar "mensajes falsos de desatención por parte de los servicios sociales municipales". Por contra, ha afirmado que "en estos momentos se están incorporando los nuevos profesionales que asegurarán que el Ayuntamiento de Valencia cumple con lo exigido en materia de ratios".

"Estamos trabajando y subsanando la dejadez del anterior equipo de gobierno de izquierdas. Ahora se está contratando a profesionales que aseguran el bienestar en nuestra ciudad, psicólogos, educadores sociales, técnicos de integración social, trabajadores sociales, se están desplegando ya desde hace días por los Centros Municipales de Servicios Sociales para atender a los vecinos y sus necesidades", ha defendido, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha agregado que estos profesionales se sumarán a "los que van a llegar antes del verano", lo que a su juicio es "la demostración tangible de la responsabilidad del equipo de gobierno para solucionar el desastre del anterior gobierno de socialistas y de Compromís en el área social".