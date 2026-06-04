Los trabajos de adecuación del futuro corredor verde del Montnegre comenzarán en diciembre

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, este jueves en la Diputación de Alicante - GVA

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los primeros trabajos de regeneración del cauce del río Montnegre para convertirlo en un "corredor verde abierto a la ciudadanía", con el que se pretende reforzar "la protección del territorio frente a futuras riadas", se iniciarán en diciembre.

Así lo ha anunciado el comisionado de la administración autonómica para la Recuperación, Raúl Mérida, durante la inauguración de la jornada 'Adaptación del territorio mediante infraestructura verde. El corredor verde del Montnegre'.

La cita se ha celebrado este jueves en la Diputación de Alicante y en ella también han participado la vicepresidenta de la institución provincial, Ana Serna, y la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, entre otros, ha detallado el Consell en un comunicado.

La Generalitat ha destacado que prevé destinar a esta infraestructura "más de 15 millones" de euros, de los que ya hay consignada en los presupuestos para 2026 una partida de 380.000 euros.

Los primeros trabajos en el cauce se centrarán en la eliminación del cañaveral y comenzarán a finales de año. Una vez se haya completado la regeneración del cauce, los siguientes pasos serán la redacción de los proyectos básicos que determinarán las condiciones de las sendas ciclistas, los miradores, las zonas de lagunaje, así como los caudales ecológicos, según la administración autonómica.

El proyecto del corredor del Montnegre contempla la creación de una vía de 22 kilómetros de longitud que discurrirá a lo largo de seis municipios (Tibi, Xixona, Mutxamel, Alicante, Sant Joan d'Alacant y El Campello), que contará, asimismo, con una ciclovía de igual longitud que unirá Tibi con El Campello.

Liderado desde la Generalitat por el Comisionado para la Recuperación, cuenta con la colaboración de la Universidad de Alicante (UA), a través del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, y de la Diputación de Alicante, "quien inició este proyecto que después fue asumido por el Consell al considerarlo como prioritario", han resaltado desde el gobierno valenciano.

ACTUACIONES

Según el Consell, "del montante total que invertirá la Generalitat" en el Montnegre (15 millones), 3,4 millones se destinarán al desbroce y trituración de cañaverales y vegetación intrusiva, 2,9 millones a la restauración de la cubierta vegetal, otros 2,9 millones al cubrimiento, mantenimiento y retirada de coberturas opacas y un millón a actuaciones en terraplenes y distribución de restos, entre otros.

También prevé invertir dos millones en la construcción de una pasarela al final del corredor verde del Montnegre "que unirá el paseo marítimo del casco urbano de El Campello con el de Muchavista y dará continuidad a la Vía Litoral de la costa de Alicante".

"El proyecto supondrá un salto cualitativo en la disponibilidad de espacios verdes en la provincia de Alicante. El Montnegre se va a erigir en la columna vertebral de la estrategia de regeneración diseñada por el Consell para aumentar la resiliencia del territorio frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos", ha sostenido Mérida.

Y ha añadido: "Desde la Generalitat estamos impulsando una estrategia verde centrada en soluciones basadas en la naturaleza, un concepto arraigado en otros países de nuestro entorno y que tuvo un hito en la provincia de Alicante con el parque de La Marjal, una iniciativa pionera y que marcó el camino para aumentar la resiliencia del territorio".

Mérida ha hecho hincapié en que se ha pasado de "una reivindicación histórica a la puesta en marcha del proyecto". "Lo hemos dotado de financiación ya para 2026 y muy pronto comenzará la ejecución", ha señalado.

"COMIENZA A HACERSE REALIDAD"

Por su parte, Serna ha afirmado que, "gracias al impulso del Comisionado, este proyecto, que arrancó en 2021 desde la Diputación y la UA, comienza a hacerse realidad, lo que demuestra que cuando las instituciones colaboran, cuando la universidad aporta conocimiento, cuando los municipios se implican y cuando la sociedad civil acompaña, los proyectos pueden avanzar".

La vicepresidenta de la Diputación ha puesto en valor que el futuro corredor verde del río Montnegre "permitirá mejorar la capacidad del territorio para absorber impactos, reducir riesgos, conectar espacios naturales, recuperar paisajes y ofrecer a la ciudadanía lugares de encuentro", ha indicado la institución provincial en un comunicado.

La jornada 'Adaptación del territorio mediante infraestructura verde. El corredor verde del Montnegre' también ha contado con la presencia del alcalde de Tibi, José Luis Candela; la de Xixona, Isabel López; el de Mutxamel, Rafael García, y el de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, localidades por cuyo término municipal transcurre el cauce del Montnegre. También han participado arquitectos, ingenieros y expertos que han aportado sus ideas sobre el proyecto.