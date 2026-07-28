Los trabajos del poblado de Pico de los Ajos culminan con un avance del conocimiento de sociedades ibérericas

Picos Ajos Yátova - UV

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) y el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de Valencia cierran este año los trabajos arqueológicos en el poblado ibérico del Pico de los Ajos, en la localidad valenciana de Yátova, después de diez campañas de excavación.

Este yacimiento habitado entre hace 2.900 y 2.000 años, aproximadamente, es Bien de Interés Cultural (BIC) y de él procede "una de las colecciones de textos de escritura ibérica más importante que se conoce, elaborada sobre láminas de plomo".

Desde 2017, la UV ha asumido la dirección técnica y científica de los trabajos arqueológicos del yacimiento, que desde 2019 están financiados por el SIP de la Diputación de Valencia.

El reto, ahora, por parte de la UV es continuar investigando los datos recogidos en el trabajo de campo y en el laboratorio, y por parte del Ayuntamiento de Yátova y del Museo de Prehistoria de Valencia, es continuar la puesta en valor de los restos con la consolidación de estructuras, las visitas guiadas y la difusión cultural de este asentamiento que forman parte de la Ruta de los Íberos de Valencia.

"Del mismo modo, se pretende profundizar en el estudio de los materiales recuperados (cerámica, metal, numismática, pasta de vidrio, fauna, carbones, semillas, etc.) y publicar de forma extensa en una monografía los resultados obtenidos", explican Consuelo Mata y David Quixal, profesora y profesor del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV y codirectores científicos de la excavación.

"En definitiva, el proyecto ha permitido avanzar en el conocimiento de las sociedades ibéricas de la actual zona valenciana, en particular en los siglos posteriores a la conquista romana (II-I a.C.), en un complejo contexto de contacto y cambio cultural conocido como romanización", añaden.

En concreto, este año la excavación está exhumando un edificio con posible función de hábitat en la vertiente septentrional de este yacimiento de unas 3 hectáreas de extensión, situado en la cumbre noroccidental de la Sierra Martés, a más de 1.000 metros de altitud.

El Pico de los Ajos se ubica en un entorno de singular belleza y agreste paisaje, con excelente visibilidad sobre buena parte de la provincia de Valencia, donde el río Magro era el eje que articulaba el poblamiento y las comunicaciones. A lo largo de estos diez años, se han intervenido en diferentes sectores, y se han recuperado espacios de hábitat, de trabajo y almacenamiento y el sistema defensivo compuesto por foso, torre y puerta principal.

En el equipo de David Quixal y Consuelo Mata también son parte los investigadores predoctorales Dario Pérez y Pablo Cerdà y los arqueólogos egresados del Máster en Arqueología de la UV José Luis Azorín, Benjamín Martínez, Itziar de Haro y Diana Navarro, entre otros.

Estos trabajos han permitido realizar prácticas extracurriculares de arqueología a lo largo de los años a cerca de 60 estudiantes de los grados en Historia, Historia del Arte, Máster en Arqueología de la UV, así como de otros centros nacionales y extranjeros.

Además, durante esta década ya han visto la luz numerosas publicaciones que han avanzado parte de los resultados, así como la presentación de los mismos en congresos y reuniones científicas. El pasado mes de febrero el proyecto se presentó en una conferencia en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en abril fue el tema principal de una universidad estacional organizada por UVSocietat en Yátova.