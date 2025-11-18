Un trailer cruza la mediana y choca contra otros dos camiones en L'Alcúdia

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trailer se salió de la vía en la A-7 a la altura de la población valenciana de L'Alcúdia sobre las 22.50 horas de este lunes y al saltar la mediana chocó contra otros dos camiones que circulaban sentido Valencia.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de bomberos de Alzira, Xàtiva, Silla y un sargento de Alzira, que han excarcelado a la conductora de uno de los vehículos, que quedó atrapada en el interior, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente, que se produjo a la altura del kilómetro 374, ha provocado el cierre de los carriles derecho y central de A-7, lo que está causando un par de kilómetros de retenciones, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico.