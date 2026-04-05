TRAM d'Alacant recogió 2.439 objetos perdidos en sus trenes y estaciones durante 2025

Los usuarios perdieron una media de siete artículos al día, sobre todo mochilas, documentación, carteras, llaves, gafas, móviles o paraguas - GVA

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

TRAM d'Alacant recogió durante el pasado año un total de 2.439 objetos perdidos por los usuarios a lo largo de sus estaciones, paradas, trenes y tranvías, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Estos enseres son guardados como mínimo un mes en las estaciones donde se custodian y un mes más en el almacén de objetos perdidos de habilitado por el TRAM d'Alacant. Transcurrido dicho periodo de tiempo, y si sus dueños no lo han reclamado, se entregan a la Policía Local de Alicante.

Según los datos registrados, en 2025 se olvidaron una media de 7 objetos diarios que representan 203 por mes.

Gracias a los protocolos establecidos la recuperación de un objeto por parte de su dueño durante el periodo que está registrado en FGV se cifra en 943, un 34,94 por ciento, y el porcentaje restante es entregado a la policía local de Alicante o trasladado a un punto verde o de reciclaje, si se trata de objetos en evidente estado de desgaste o deterioro.

En cuanto al tiempo que se tarda en recuperar un artículo, varía si existe algún elemento identificativo o el cliente lo reclama; si es así, especialmente cuando se trata de un objeto de valor, se suele retirar incluso la misma jornada de su pérdida.

OBJETOS MÁS Y MENOS HABITUALES

Los objetos que más aparecen en los trenes y tranvías de Alicante y su área metropolitana son, por orden, mochilas (284), documentación (DNI, pasaportes, permiso de conducir, tarjeta sanitaria*) (274), carteras y monederos (261), llaves (157), gafas (127), bolsos (85), móviles (60), paraguas (48) y carpetas (42).

Además de la pérdida de objetos habituales, como los citados anteriormente, llama la atención una serie de artículos que cuesta creer que los usuarios se olviden, como bicicletas, patinetes, cámaras de fotos, maletas, muletas, bastones, ordenadores portátiles, tablets, libros electrónicos, carros de bebé y de compras, neveras portátiles, neceseres, sombrillas, radiografías, sillas de playa, y hasta una caña de pescar, una tienda de campaña o un andador.

Siguiendo con la división por épocas, los meses en que más artículos se extraviaron fueron agosto (235), junio (230), julio (214), noviembre (208), mayo (207), enero (202), marzo (200), diciembre (198), febrero (196), octubre (195), abril (185) y septiembre (169).

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Las estaciones atendidas con personal de FGV son los puntos de entrega y de recogida por parte de los usuarios en una primera fase, antes de ser trasladados a la sede central en la estación de Luceros.

Transcurrido un mes, los objetos son recogidos y llevados al almacén de objetos perdidos de la estación de Luceros para intentar localizar al dueño, dar de baja para su reciclaje según su estado o bien entregarlos a la Oficina de Objetos Perdidos de Alicante transcurrido otro mes.

Los documentos oficiales (DNI, pasaportes, etcétera), son entregados a la policía en la mayor brevedad para intentar localizar a su propietario. Las tarjetas bancarias son destruidas a fin de no ser manipuladas, evitando riesgos innecesarios.

El resto de objetos que permitan localizar a su propietario, se realizan seguimientos y pequeñas investigaciones por parte del personal de Atención al Cliente para conseguir entregarlos.