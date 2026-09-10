El transporte urbano por autobús aumenta un 3% en julio en la Comunitat

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VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 3% en julio en la Comunitat Valenciana respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 16.959.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 9,8%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Valencia, un total de 6,68 millones de viajeros usaron el metro (un 4,8% interanual) y otros 10,54 millones (2,9% interanual), el autobús.