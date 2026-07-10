El transporte urbano por autobús disminuye un 0,6% en mayo en la Comunitat

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VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús cayó un 0,6% en mayo en la Comunitat Valenciana respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 17.110.000 pasajeros frente a un aumento del 0,8% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Valencia, un total de 9,01 millones de viajeros usaron el metro (un 9,8% interanual) y otros 10,8millones (0,6% interanual), el autobús.