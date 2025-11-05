Transportes adjudica por 9,2 millones las obras del cambiador de ancho de València- La Font de Sant Lluís

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 9,2 millones de euros (IVA incluido) las obras del cambiador de ancho de València-La Font de Sant Lluís, actuación vinculada al desarrollo del futuro Canal de Acceso de la capital valenciana.
El futuro cambiador, que construirá Adif AV, sustituirá al que existe actualmente a la salida de la estación de València-Joaquín Sorolla y durante las diferentes fases de las obras del Canal de Acceso permitirá, junto con otras actuaciones que se desarrollarán simultáneamente, dar continuidad a los servicios de ancho convencional con sentido Castelló-Vinaròs-Barcelona y Gandia y viceversa, según ha informado el Gobierno en un comunicado.
Con los esquemas funcionales de explotación de la estación de València-Joaquín Sorolla en fases provisionales y en fase definitiva, esta terminal dispondrá únicamente de vías en ancho estándar para todas las circulaciones con llegada o salida.
Una vez se ponga en servicio el tramo Alacant-València a través del Nudo de la Encina, por el futuro cambiador se dará continuidad a los servicios procedentes de Alicante que en València-La Font de Sant Lluís cambiarán de ancho estándar a convencional para seguir hasta Barcelona. Asimismo, cuando todo el Corredor Mediterráneo disponga del ancho estándar o UIC, este cambiador dará servicio a la relación Madrid-Gandia.
Actualmente, existe el cambiador de ancho situado a la salida de la estación de València-Joaquín Sorolla, que se debe levantar durante la ejecución de las obras del Canal de Acceso. Este cambiador da servicio a las circulaciones de Gijón - Oropesa, Madrid - Vinaròs y Madrid - Gandia.
CARACTERÍSTICAS DEL FUTURO CAMBIADOR DE ANCHO
La actuación ahora adjudicada tiene como objeto la ejecución de un nuevo cambiador de ancho y todas las instalaciones asociadas, en sustitución del actual, logrando de esta forma continuar el servicio de los trenes. Las vías de acceso de este nuevo cambiador de ancho deberán ser además compatibles con las vías definidas en las distintas fases de ejecución previstas en el proyecto del Canal de Acceso.
El nuevo cambiador de ancho a implementar en La Font de Sant Lluís procederá del reaprovechamiento del existente en Pedralba de la Pradería (Zamora), instalación que se encuentra sin servicio tras la entrada en funcionamiento del tramo de la LAV Zamora-Taboadela.
Las instalaciones del nuevo cambiador de ancho estarán ubicadas entre La Font de Sant Lluís y el viaducto de la Carretera de Malilla. En total se prevé ejecutar 661 metros de nueva plataforma y vía única de acceso al cambiador, un viaducto de 45,5 metros de luz en el cruce sobre la línea de Almussafes, una pasarela metálica peatonal, así como las estructuras del cambiador (nave, pantallas de micropilotes o excavación y hormigonado del foso) y las instalaciones y servicios necesarios para su correcto funcionamiento.
Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).