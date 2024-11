Transportes crea un desvío en la A-7 para recuperar la conexión con la A-3 y comienza trabajos en N-330

Adif trabaja en coordinación con la UME y la Guardia Civil para despejar las vías de Cercanías de barro, materiales y vehículos

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa trabajando en la zona de la A-7 con la creación de un desvío provisional para recuperar la conexión con la A-3. Posteriormente, se avanzará con la reconstrucción del viaducto colapsado por la DANA que ha azotado la Comunitat. También han comenzado los trabajos en la N-330, gravemente dañada, han informado desde este organismo en un comunicado.

Las mismas fuentes han concretado que se trabaja a tres turnos, día y noche, para tener disponible el desvío provisional de tres carriles de la A-7 en los próximos días y recuperar, con limitaciones de velocidad, la conexión con la A-3 (by pass de Valencia), una artería fundamental para la movilidad metropolitana. Han llegado los primeros marcos a la A-7 y el lunes se empezarán a colocar.

Para ello se han movilizado 50 camiones; tres bulldozers; dos retroexcavadoras; dos palas frontales; una grúa; tres camiones góndola; y 40 personas y un conductor por cada maquina y camión. Además, se han habilitado de urgencia 25 millones de euros para estas primeras actuaciones en las carreteras más dañadas de la Valencia por la DANA: A-7, N-330 y N-322.

Por otro lado, con la restricción a la circulación en la V-30 y V-31 para este fin de semana se va a aprovechar para terminar de limpiar con mayor celeridad ambas carreteras, sobre todo los laterales, y así tener estas vías despejadas. El tronco ya está despejado. También se continúa con los trabajos de limpieza en la A-3 para ir recuperando poco a poco más capacidad.

TRENES

Por su parte, Adif sigue trabajando en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil para despejar las vías de Cercanías de barro, materiales y vehículos fruto de las fuertes lluvias. Este paso es "fundamental" para evaluar el estado de la infraestructura y empezar las obras de reconstrucción.

En concreto, se están concentrando en distintos puntos de la red los medios necesarios para iniciar las reparaciones --balasto, bateadora, perfiladora y estabilizador--.

En Valencia-Silla (C1) se están retirando los obstáculos en la vía, pasos a nivel y estaciones --barro, vehículos, materiales--. Conforme se avanza, se inspecciona la infraestructura y los accesos. Ya se está inspeccionando la vía entre Alfafar y Sant Lluis y entre Catarroja (zona de Albal) y Silla.

En Silla-Alzira (C2), en el trayecto Alzira-Algemesí se están retirando obstáculos y preparando la línea para acometer los primeros trabajos de nivelación. Se están limpiando las estaciones de Alzira y Algemesí.

En Valencia-Buñol (C3) se están retirando obstáculos y vehículos en el entorno de la estación de Aldaia. Se han retirado más de 60 vehículos. También se ha limpiado el trayecto Xirivella-Aldaia y continuando hacia Loriguilla. Ha costado mucho acceder a la estación de Loriguilla, las carreteras y puentes de acceso y muy malas condiciones. En Chiva y Cheste se está limpiando ambas estaciones y en Buñol se ha accedido pero no hay nada que limpiar.

LA ALTA VELOCIDAD

Adif avanza en la reconstrucción de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia dañados por la DANA. Se trabaja a tres turnos y ya se están preparando todos los medios para avanzar en los trabajos, han indicado las mismas fuentes.

En el Túnel de Torrent se trabaja con las bombas para desaguar el túnel; en cuanto al túnel de Chiva, en el lado Valencia se ha finalizado el levante de vía por parejas y en el lado Madrid se está trabajando para levantar las vías.

También hoy se han empezado los trabajos en el interior del túnel de Chiva. En cuanto a las bocas del túnel de Chiva, se ha trabajado en el Camino de acceso con zahorra artificial desde las carretera más cercana y explanadas para acopio; se han retirado y protegido cables de IISS y telecomunicaciones que continúan en servicio; se ha quitado material arrastrado sobre las vías que impide el corte por parejas; se ha cortado el carril para levante de vía por pareja en vía 1 y vía 2; se ha levantado la vía por parejas en vía 1 y 2 y acopio, y se ha retirado balasto y se ha preparado explanada en ambas vías.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha manifestado en su cuenta de Twitter que la noche ha sido "larga y productiva" y ha comentado que ha habido más dificultades de las previstas para desaguar el túnel de Torrent. "Eso ha dificultado llevar medios al túnel de Chiva por el lado València. Se ha encontrado alternativa. Gracias a los trabajadores. ¡Qué labor tan inmensa!", ha manifestado.

Además, sobre las líneas C1, C2 y C3, ha comentado que la C3 es la más dañada. "Es duro entre tanto dolor decir que no hay mal que por bien no venga. Pero vamos a aprovechar, y ya que tenemos que reponer casi la línea entera, la electrificaremos", ha avanzado. Sobre la C& entre Valencia y Sagunto, el ministro ha indicado que han habilitado 17 trenes por sentido en esa línea; y tres en la C5.

Para evaluar el estado de las infraestructuras están utilizando drones que ayudan a hacer el diagnóstico y planificar las tareas, ha concretado Óscar Puente.