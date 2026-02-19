Transportes finaliza la restauración del trazado original de la A-7 tras la dana con 17 millones de inversión

Afectaciones al tráfico en la A-7 - TRANSPORTES

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado los trabajos finales de las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el Barranco del Poyo, a la altura del km 336,8 la A-7, a causa de la dana ocurrida el pasado el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Las obras han contado con un presupuesto total de 17,3 millones de euros (IVA incluido).

A fecha de hoy, el tráfico ya se encuentra restituido, con condiciones de circulación limitadas, sobre las estructuras que configuran el trazado original de la A-7 tras su reconstrucción, explica el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

Como continuación de los trabajos, se va a proceder en las próximas fechas a extender de la capa de rodadura de la calzada sentido Alicante, para lo que se requerirá su corte completo nocturno en varias fechas.

Se trata, en concreto, de la noche del 22 al 23 de febrero, de las 00.00 a las 6:00 horas, para trabajos de adecuación del entronque sur; noche del 23 al 24 de febrero, de las 22:00 a las 6:00 horas, para ejecución de aglomerado y capa de rodadura y noche del 24 al 25 de febrero de las 22:00 a las 6:00 horas, para ejecución de aglomerado y capa de rodadura.

Estos trabajos requerirán el corte de la calzada sentido Alicante de la A-7 en el tramo sur del bypass, entre el enlace con la A-3 y el nudo de Silla.

Para ello, los desvíos previstos, debidamente señalizados son los siguientes: Tráfico de largo y medio recorrido: autovías V-31 y la V-30; Tráfico interior generado en el tramo sur del bypass: autovías A-3, CV-410 y CV-36.

El extendido de la capa de rodadura de la calzada sentido Barcelona se ejecutará más adelante, cuando finalicen los trabajos de demolición del desvío provisional de la A-7 que se construyó el pasado 14 de noviembre de 2024 para mantener el tráfico de la autovía y su conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet.

Actualmente, se está utilizando esta calzada para el acceso de la maquinaria y los camiones de transporte a la zona de trabajo, concluyen desde el Ministerio.